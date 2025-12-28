Cremonese-Napoli 0-2, una doppietta di Hojlund porta Conte al secondo posto in classifica

Il Napoli batte 2-0 in trasferta la Cremonese nel match valido per la 17/a giornata di Serie A e sale a quota 34 punti in classifica, momentaneamente al secondo posto a meno uno dalla capolista Milan. Protagonista assoluto con una doppietta nel primo tempo Rasmus Hojlund, a segno a porta vuota da due passi al 13′ dopo un tiro di Spinazzola deviato da Terracciano, e al 45′, sempre in mischia, con una girata vincente nel cuore dell’area piccola. La squadra di Nicola incassa il secondo ko nelle ultime tre uscite e resta ferma a 21 punti, a metà classifica.

Conte: “Hojlund sta diventando dominante“

“Hojlund è un giocatore giovanissimo, ha solo 22 anni, è un calciatore che può migliorare tanto. In tante situazioni da quando è arrivato ad adesso sta diventando un calciatore dominante in quel ruolo, inizia a capire la posizione in cui mettersi, quando difendere palla e quando attaccare lo spazio. E’ molto collegato con la squadra. Nel mio calcio gli attaccanti rivestono sempre un ruolo importante nell’economia del gioco, lui ha margini di crescita altissimi”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte ai microfoni di Dazn. “Festeggiamo un anno bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato e straordinario con la vittoria dello scudetto coronata dalla vittoria della Supercoppa – ha aggiunto – In campionato siamo lì, cercando di stare vicino alle posizioni di alta classifica, e lo stiamo facendo bene anche se quest’anno stiamo affrontando diverse problematiche, anche molto serie, però le stiamo affrontando da uomini coraggiosi e questo va detto. Perché il Napoli non è pronto a comandare? Per tanti motivi, è un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti, per me Milan, Juve e Inter per strutture, seconde squadre e monte ingaggi sono diverse rispetto a tutte le altre. Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia, stiamo parlando sicuramente di realtà assolutamente diverse”.

De Laurentiis: “Bravo Conte e i ragazzi“

“Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Forza Napoli sempre“. Lo scrive in un post su X il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando il successo odierno ottenuto dai campioni d’Italia in campionato contro la Cremonese.

Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 28, 2025

Nicola: “Nessun dispiacere”

“Oggi non c’è dispiacere, perdere non piace a nessuno ma secondo me oggi la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare, di intensità elevatissima. Abbiamo sempre cercato di mantenere l’iniziativa e di battagliare dimostrando di voler crescere sempre di più. Queste squadre ti mettono nelle condizioni di dover fare tutto ai 2000 all’ora, certo i due gol non sono stati tecnicamente incredibili dal punto di vista della manovra ma queste sono squadre che ti colpiscono anche in queste situazioni”. Così il tecnico della Cremonese Davide Nicola ai microfoni di Dazn. “Sarebbe stato importante andare a riposo sotto di un gol, questo avrebbe permesso di produrre quell’energia che serviva per recuperare, due gol sicuramente non sono facili anche perché tu devi cercare di prenderti qualche rischio e in più obiettivamente si aprono degli spazi – ha concluso – Devo dire che la Cremonese è uscita dal campo con grande dignità e voglia di dimostrare che c’è, che gioca certe partita con la voglia di provare a impensierire l’avversario”.