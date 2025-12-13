Basta un gol di Vlasic al 27′ al Torino per avere la meglio sulla Cremonese nel match valido per la 15esima giornata di Serie A. Negli ultimi istanti di gara gli ospiti protestano per un rigore non concesso per fallo di mano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Per il Torino si tratta della prima vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio, mentre la Cremonese veniva da due successi. I granata salgono provvisoriamente al 12esimo posto con 17 punti, i lombardi restano a 20.
Serie A, Torino-Cremonese 1-0: decisivo il gol di Vlasic