Pisa-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 27 dicembre, la Juventus, che sull’insidioso campo del Pisa cerca i 3 punti per consolidare le ambizioni di Champions dopo la vittoria sui diretti rivali giallorossi subito prima di Natale. Luciano Spalletti mette nel mirino i toscani di Gilardino e punta a dare continuità all’ottimo momento in campionato dei bianconeri.

Per i bookmaker vittoria della Juve

Una Juventus lanciatissima – sei vittorie nelle ultime settime partite giocate – fa visita al Pisa. Malgrado il pareggio di Cagliari, la squadra di Gilardino resta penultima in classifica con una sola vittoria all’attivo: i bookie puntano ancora sui bianconeri, come riporta Agipronews, la cui vittoria si gioca a 1,47 su Goldbet, mentre pareggio e affermazione dei toscani sono in lavagna, nell’ordine, a 4,50 e 6,50. Le due squadre non si affrontano dalla stagione 1991/92 e in quell’occasione la Vecchia Signora vinse 5-1 all’Arena Garibaldi e 4-2 in casa: questa volta però gli esperti vedono (leggermente) favorito l’Under, dato a 1,83 su William Hill sull’Over fissato a 1,91. Considerando tutte le competizioni, tre delle ultime sette vittorie della squadra allenata da Spalletti sono state per 1-2: questo esito vale 8,20 volte la posta puntata, ma il risultato esatto favorito è lo 0-1, proposto a 5,80. Tra i pareggi comanda l’1-1 (7,60) mentre le quote decollano in caso di successo dei padroni di casa con il 2-1 visto a quota 20.Nella Juventus, Spalletti deve decidere su chi puntare in attacco tra Openda e David. Un gol dell’attaccante belga, a segno contro la Roma, è in lavagna a 2, stessa quota per quello della punta canadese. La presenza di Yildiz (cinque centri finora in Serie A) nel tabellino dei marcatori è proposta a 3. Nel Pisa non ci sarà Nzola, un’assenza pesante per Gilardino che punterà davanti su Meister: un centro del danese si gioca a 5, salgono a 6 Tramoni e Moreo, marcatori dell’ultima gara di campionato a Cagliari.

Pisa-Juventus: le probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1): Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister

Juventus (3-5-2): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, David.

Pisa-Juventus: orario e dove vederla in tv e streaming

L’incontro tra Pisa e Juventus è in programma alle 20.45 di sabato 27 dicembre presso l’Arena Garibaldi. Si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in diretta streaming sulle piattaforme Now e Dazn.