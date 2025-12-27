Pisa-Juventus 0-2, terza vittoria di fila per i bianconeri

La Juventus vince 2-0 in trasferta contro il Pisa nel match valido per la 17a giornata di Serie A e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato salendo momentaneamente al secondo posto in classifica con 32 punti, a meno uno dalla capolista Inter (che ha due partite in meno). Partita complicata per i bianconeri, che sbloccano il risultato al 28′ della ripresa grazie all’autorete di Calabresi dopo un tocco sotto misura di Kalulu. Nel finale, in pieno recupero, Yildiz a porta vuota chiude la partita su assist di David dopo una bella giocata di suola di Miretti. I toscani, che restano penultimi con 11 punti, possono recriminare per la traversa colpita da Moreo e il palo colpito da Tramoni sul punteggio di 0-0.

Pisa-Juventus: il tabellino del match

Pisa (3-5-2) – Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi (84′ Buffon); Touré, Vural (65′ Hojholt), Aebischer (79′ Marin), Leris (78′ Lorran), Angori (65′ Bonfanti); Tramoni, Moreo. All.: Gilardino.

Juventus (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso (86′ Kostic), Locatelli (60′ Zhegrova), Thuram, McKennie; Koopmeiners (86′ Miretti), Yildiz (94′ Joao Mario); Openda (60′ David). All.: Spalletti.

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Marcatori: 73′ Kalulu (J), 92′ Yildiz (J).

Ammoniti: Angori, Vural, Caracciolo, Tramoni (P), Locatelli (J).