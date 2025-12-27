Parma-Fiorentina 1-0, la crisi viola continua

Termina 1-0 lo scontro diretto in chiave salvezza tra Parma e Fiorentina, gara di apertura della 17esima giornata della Serie A 2025/2026, dopo la pausa natalizia.

Il match al Tardini è stato fisico fin dal primo minuto, con un primo tempo combattuto alla pari e un teso 0-0 nell’intervallo. Nella ripresa, sblocca Oliver Sorensen di testa da fuori area al 48′, su assist di Pellegrino. Un cartellino giallo a testa, prima per Corvi e poi a Pongracic. Il Parma si aggiudica così 3 punti fondamentali nella lotta contro la retrocessione.

La Fiorentina, che sembrava essersi scossa dal torpore di inizio campionato con il roboante 5-1 sull’Udinese nell’ultima giornata, torna invece a perdere e non vede l’uscita da un tunnel che ha portato i viola all’ultimo posto solitario in classifica, posizione dalla quale sembrano non riuscire a risollevarsi. La Fiorentina resta inchiodata a quota 9.