Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: stop di 6 settimane

Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. L’ex giocatore della Juventus nella giornata di ieri, “è stato sottoposto presso l’ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini – si legge in una nota del club emiliano – l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane”. Il centrocampista si era infortunato a seguito di una caduta durante la semifinale di Supercoppa italiana con l’Inter a Ryadh.

Il resto del gruppo torna ad allenarsi

Il resto del gruppo ha ripreso questa mattina ad allenarsi in preparazione alla partita di domenica contro il Sassuolo. Scarico in palestra per i più impiegati lunedì in Supercoppa, attivazione e partitella per tutti gli altri, con Remo Freuler che si è allenato in parte con i compagni. Seduta differenziata per Lukasz Skorupski e Nicolò Casale.