Cagliari-Pisa 2-2, Moreo nel finale riacciuffa i rossoblù

È terminata con un pirotecnico 2-2 la sfida salvezza tra Cagliari e Pisa, gara valida per la 16esima giornata di Serie A. Tramoni sblocca il risultato su calcio di rigore per i nerazzurri subito prima dell’intervallo, nella ripresa i sardi reagiscono e ribaltano la partita con le reti di Folorunsho al 14′ e di Kilicsoy al 26′. Nel finale, al 44′, Moreo sigla la rete del definitivo 2-2. La squadra di Pisacane sale così a quota 15 punti, mentre i toscani avanzano a 11 restando penultimi.

Cagliari-Pisa 2-2, il tabellino

Cagliari-Pisa 2-2 (0-1 p.t.) – 45′ rig. Tramoni (P), 59′ Folorunsho (C), 71′ Kilicsoy (C), 89′ Moreo (P)

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Obert (46′ Idrissi), Mina, Rodriguez, Palestra; Folorunsho (63′ Mazzitelli), Deiola, Adopo (55′ Zappa); Esposito, Gaetano (82′ Cavuoti); Kilicsoy (82′ Borrelli). All. Pisacane

Pisa (3-5-2): Semper; Bonfanti (73′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Angori, Aebischer, Hojholt (73′ Vural), Piccinini (73′ Moreo), Toure (82′ Lorran); Meister, Tramoni (82′ Leris). All. Gilardino

Ammoniti: Mina, Adopo, Esposito (C); Bonfanti, Calabresi (P)

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1