Juventus – Roma, oggi la sfida a Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 20 dicembre la Serie A 2025/2026, e in serata il secondo anticipo della 16esima giornata è il match clou Juventus -Roma. La sfida arriva in un momento importante ed è un’occasione per entrambe le squadre per avvicinarsi alla vetta della classifica (in particolare i giallorossi andrebbero in testa in caso di vittoria) mentre le altre principali avversarie sono a Riad per la Supercoppa.

Gasperini: “Con Spalletti Juve cresciuta, bel test per misurare forza Roma”

“Come è cambiata la Juve con Spalletti? Non è mai facile subentrare a stagione iniziata però credo stia cercando di portare il suo calcio e le sue idee. Mi sembra che ultimamente la Juve sia migliorata e cresciuta. Incontrarla è sempre difficile, ha giocatori forti e di livello, è sempre una partita di valore. E’ un bel parametro per noi per misurarci e capire quanto possiamo essere forti e competitivi”. Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Juventus.

Spalletti: “Gasperini come Sacchi, ha inventato un modo di giocare”

“Gasperini per me è uno di quelli che ha inventato un modo a cui adesso fanno riferimento in tanti, come Sacchi è stato uno che ha creato situazioni nuove. Gli si fanno i complimenti a lui e a tutta la Roma, gioca un calcio veramente totale”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa in vista del match di campionato con la Roma. “Da quelli come lui c’è da imparare, è un modello di fabbrica il Gasp brand, perché ormai lo fanno un po’ tutti – ha aggiunto – Ti vengono addosso come usa fare lui, ma già all’inizio a Crotone era così, anche se era meno rigido e integralista. Tutti i suoi ex calciatori che ora fanno gli allenatori giocano come lui, da Palladino a Juric a Bocchetti”. “Questo – ha aggiunto – è un esame di maturità di quelli da università e sono curioso di andarci dentro. Mi avrebbe fatto piacere avere un po’ tutti a disposizione, perché conta il prima e il dopo. Qualche defezione l’abbiamo, ho visto il gruppo allenarsi molto bene, al livello di poter giocare una partita contro la Roma. Domani sono curioso di poterla andare a valutare in maniera più ravvicinata”.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda.

: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Rensch; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soule, Pellegrini; Ferguson.

Juventus-Roma, orario e dove vederla

La partita Juventus-Roma è in programma oggi, sabato 20 dicembre, alle 20.45 allo Stadium di Torino. Sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in diretta streaming sulle piattaforme Now e Dazn.