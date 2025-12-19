Juve-Roma, Spalletti alla vigilia del big match: “Esame di maturità, Gasperini è come Sacchi”

Juve-Roma è il big match della 16esima giornata di Serie A – orfana di 4 partite per la Supercoppa 2025 che si gioca a Riad – Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa l’attesissima partita contro una delle sue ex squadre. “Questo è un esame di maturità di quelli da università e sono curioso di andarci dentro. Mi avrebbe fatto piacere avere un po’ tutti a disposizione, perché conta il prima e il dopo. Qualche defezione l’abbiamo, ho visto il gruppo allenarsi molto bene, al livello di poter giocare una partita contro la Roma. Domani sono curiosi di poterla andare a valutare in maniera più ravvicinata”.

“Bremer gioca”

“Bremer pronto a tornare titolare? Bremer domani gioca, poi ci sono anche un po’ di valutazioni da fare, sia Rugani che Cabal dovrò rivederli domattina per poterli usare dentro la partita. Hanno un po’ di affaticamento muscolare, bisogna vedere per bene dove va a sconfinare. Cambiaso? E’ un giocatore che mi piace e che sa fare tutto, però in questo momento ho preferito togliergli dei pezzi di partita perché è vero che sa fare tutto ma in questo momento è un po’ tutto sotto livello. Lui ha delle possibilità e potenzialità molto superiori, anche lui ci rimane male perché capisce questa situazione, è esigente con se stesso – ha concluso – Non ce l’aveva con nessuno quando è uscito dal campo arrabbiato (contro il Bologna, ndr), sa che può fare meglio e di più. Milik domani è convocato, l’ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di rifare il giocato che gli è sempre piaciuto. E’ un ragazzo che ha entusiasmo, che sa che tipo di ruolo fa. E’ uno con delle caratteristiche importanti per quel ruolo, sia fisiche che tecniche che di conoscenza. Quindi viene con noi”.

“Gasperini come Sacchi”

“Gasperini per me è uno di quelli che ha inventato un modo a cui adesso fanno riferimento in tanti, come Sacchi è stato uno che ha creato situazioni nuove. Gli si fanno i complimenti a lui e a tutta la Roma, gioca un calcio veramente totale. Da quelli come lui c’è da imparare, è un modello di fabbrica il Gasp brand, perché ormai lo fanno un po’ tutti – ha aggiunto – Ti vengono addosso come usa fare lui, ma già all’inizio a Crotone era così, anche se era meno rigido e integralista. Tutti i suoi ex calciatori che ora fanno gli allenatori giocano come lui, da Palladino a Juric a Bocchetti“.

⏰ | Alle 16:00 la conferenza stampa di mister Spalletti alla vigilia di #JuveRoma 🎙️



Seguila LIVE su https://t.co/0WCF8MLxif previa registrazione gratuita e su Juventus Play ➡️ https://t.co/YUyvyLRVUk pic.twitter.com/0dJ17aRvzy — JuventusFC (@juventusfc) December 19, 2025

Gasperini: “Con Spalletti Juve cresciuta”

“Come è cambiata la Juve con Spalletti? Non è mai facile subentrare a stagione iniziata però credo stia cercando di portare il suo calcio e le sue idee. Mi sembra che ultimamente la Juve sia migliorata e cresciuta. Incontrarla è sempre difficile, ha giocatori forti e di livello, è sempre una partita di valore. E’ un bel parametro per noi per misurarci e capire quanto possiamo essere forti e competitivi”. Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Juventus. “Dovbyk non ha ancora recuperato anche se si sta allenando da parecchi giorni, ha ancora difficoltà a calciare. Abbiamo qualche problema con Hermoso, speriamo di risolverlo”.

“Ho scelto la Roma perché più difficile”

“Perché quest’estate ho scelto la Roma anziché la Juventus? Perché la sfida era più difficile no? Sono contento di come è andata, adesso ci troviamo a giocare questa partita importantissima verso la fine del girone d’andata. La Juve rimane una grandissima squadra, è sicuramente forte e ha sempre la possibilità di continuare a rinforzarsi, nel suo dna c’è sempre l’intenzione di giocare ai massimi livelli, di vincere – ha aggiunto – Noi arriviamo a questa partita da una bella prestazione col Como e a Glasgow, vogliamo misurarci con questa squadra perché il campionato è nella fase più bella”.