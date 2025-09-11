Milan-Como a Perth, slitta la decisione Uefa: ecco perché

Milan-Como a Perth: tutto rimandato. La Uefa ha infatti rinviato la decisione sulla possibilità di disputare la partita di serie A 2025-2026 tra le due squadre lombarde in Australia. Non è stata presa dall’Esecutivo della Uefa ancora alcuna decisione sulla richiesta presentata sia dalla Lega che dalla Figc per il match del prossimo 8 febbraio.

Milan-Como a Perth: ecco perché

“Per noi è un’esigenza e non un capriccio. A Milano San Siro sarà chiuso per la cerimonia delle Olimpiadi, dal 24 gennaio al 14 febbraio, quindi sono 20 giorni in cui non si può giocare, il calendario è intasato, quindi non abbiamo alternative vicine a Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa eccezionalità, e avendo anche ricevuto una disponibilità del governo australiano, abbiamo chiesto alla Uefa se questa cosa si poteva fare. Io sono sempre fiducioso sulle decisioni che saranno prese”. Così il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento.

Il rinvio della decisione

“La Uefa avvierà una serie di consultazioni con tutte le parti interessate del calcio europeo, compresi i tifosi”, si legge nella nota della confederazione europea. “Il Comitato Esecutivo ha discusso le richieste della Federazione Internazionale Calcio (Rfef) e della Figc di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio Uefa. Il Comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso il desiderio di assicurarsi di ascoltare il parere di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione definitiva. Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la Uefa ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori”, si legge nella nota della Uefa.

Cairo: “Giocare a Perth non è utile a nostro sistema”

“Giocare Milan-Como a Perth è un’opportunità? Per me no. Noi dobbiamo avvicinare i tifosi alle squadre, farli venire allo stadio rendendo le strutture più accoglienti. Andare a giocare a Perth non è una cosa che mi entusiasma, non la vedo come una cosa utile per il nostro calcio. Il nostro calcio ha bisogno di altre cose“. Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento.

Champions, la finale 2027 all’Estadio Metropolitano di Madrid

Il Comitato Esecutivo Uefa riunitosi oggi a Tirana, in Albania, ha intanto designato le sedi delle seguenti finali: finale di Uefa Champions League 2027 all’Estadio Metropolitano di Madrid; finale di Uefa Women’s Champions League 2027 allo Stadio Nazionale di Varsavia; Supercoppa Uefa 2026 a Salisburgo, Austria; finale di Uefa Futsal Champions League 2026 a Pesaro, Italia; Europeo Uefa di Futsal Under 19 2027 ad Astana, Kazakistan; Europeo Uefa di Futsal Femminile 2027 a Osijek, Croazia.