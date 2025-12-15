Home > Calcio > Raffaella Fico ha perso il bimbo che aspettava da Armando Izzo: “Chiediamo rispetto e silenzio”

Dramma per la coppia formata dal calciatore Armando Izzo e Raffaella Fico. La showgirl infatti ha perso il bambino che aspettava da 5 mesi dal compagno. I due hanno annunciato la perdita del loro figlio sui social, a poche settimane dall’ufficializzazione della gravidanza.

“Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”, ha scritto il calciatore del Monza sul proprio profilo Instagram. “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata”, ha aggiunto il difensore. “L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”, ha concluso l’ex giocatore dell’Inter nel suo messaggio sui social.

Raffaelle Fico: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Anche la show girl ha commentato sui social la tragedia che l’ha colpita. “Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto”, si legge in una storia pubblicata sul profilo Instagram della modella, già mamma di una ragazzina di 13 anni, Pia, figlia del calciatore Mario Balotelli.

Raffaella Fico, 37 anni, aveva annunciato a novembre la gravidanza. “Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza”, aveva dichiarato ospite della trasmissione “Verissimo”.