Juventus, Salvini: “Cessione club? Famiglia Elkann di danni ne ha fatti tanti”

“Sono milanista e non entro in casa altrui. Elkann faccia quello che vuole, quella famiglia di danni in Italia ne ha fatti tanti, chiedete agli juventini“. Così il ministro dei Trasporti e vice premier, Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla possibile cessione della Juventus, parlando a margine della festa provinciale della Lega. “Come Lega conto di riuscire a far approvare velocemente la legge, a firma Lega, che prevede la partecipazione dei tifosi nell’azionariato e nella gestione della società – ha poi spiegato il leader del Carroccio -. Questo secondo me sarebbe una rivoluzione positiva sia per le grandi squadre che per le piccole squadre. Quindi coinvolgere i tifosi direttamente, chi vuole con soldi e poi nelle scelte, è qualcosa che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano che sta perdendo colpi”, ha concluso Salvini.