Serie A, oggi al via la 15esima giornata: programma, orari e dove vederla, Sky o Dazn

La quindicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 prende il via oggi, venerdì 12 dicembre, con un turno che si estenderà fino a lunedì 15 dicembre. Molti i match importanti in ottica di alta classifica, ma ci saranno anche scontri diretti in zona salvezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La situazione in classifica

Al termine della quattordicesima giornata, Milan e Napoli guidano la classifica a quota 31 punti. L’Inter segue a un solo punto di distanza a quota 30 mentre la Roma occupa la quarta posizione a 27. Bologna quinto in zona Europa League con 25 punti, a seguire il Como che con il suo sesto posto (24 punti) andrebbe in Conference League. Nella parte bassa della classifica, quartultimo è il Lecce a quota 13 mentre a oggi retrocederebbero Pisa (10), Verona (9) e Fiorentina (6).

Il programma completo e gli orari

Venerdì 12 dicembre

Lecce-Pisa (ore 20:45) – La giornata si apre con uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. I salentini, 17esimi con 13 punti, affrontano i nerazzurri toscani, terzultimi a quota 10. Una vittoria del Lecce porterebbe il distacco a sei punti, mentre il Pisa cerca di accorciare le distanze. Arbitro dell’incontro sarà Sacchi.

Sabato 13 dicembre

Torino-Cremonese (ore 15:00) – Lombardi alla caccia del terzo successo consecutivo dopo quelli contro Bologna e Lecce mentre il Torino, reduce da tre sconfitte in fila, è reduce dall’ esonero in settimana del ds Davide Vagnati (sostituito dal ritorno di Gianluca Petrachi). L’arbitro designato è Mondin.

(ore 15:00) – Lombardi alla caccia del terzo successo consecutivo dopo quelli contro Bologna e Lecce mentre il Torino, reduce da tre sconfitte in fila, è reduce dall' (sostituito dal ritorno di Gianluca Petrachi). L'arbitro designato è Mondin. Parma-Lazio (ore 18:00) – I biancocelesti, decimi con 19 punti, fanno visita ai ducali nella cornice del Tardini. Parma alla ricerca della seconda vittoria consecutiva e di punti decisivi per la salvezza. Marchetti dirigerà il match.

(ore 18:00) – I biancocelesti, decimi con 19 punti, fanno visita ai ducali nella cornice del Tardini. Marchetti dirigerà il match. e di punti decisivi per la salvezza. Marchetti dirigerà il match. Atalanta-Cagliari (ore 20:45) – La Dea, reduce da un periodo complicato, ospita i sardi al Gewiss Stadium. Solo tre punti nelle ultime cinque gare di A per la squadra di Palladino, che invece questa settimana in Champions League ha compiuto un’impresa battendo il Chelsea. Il Cagliari invece la scorsa settimana ha ottenuto una vittoria di lusso in casa contro la Roma. Di Marco è l’arbitro designato.

Domenica 14 dicembre

Milan-Sassuolo (ore 12:30) – Il lunch match vede protagonisti i rossoneri capolista contro i neroverdi neopromossi, attualmente ottavi in classifica con 20 punti e tra le rivelazioni del campionato. Il Milan vuole difendere la vetta prima di partire per l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Crezzini sarà il direttore di gara.

(ore 12:30) – Il lunch match vede protagonisti i rossoneri capolista contro i neroverdi neopromossi, attualmente ottavi in classifica con 20 punti e tra le rivelazioni del campionato. Il Milan vuole per la Supercoppa Italiana. Crezzini sarà il direttore di gara. Fiorentina-Verona (ore 15:00) – Scontro nella parte bassa della classifica tra due squadre in grande difficoltà. La Viola, ultima con appena 6 punti, cerca disperatamente la prima vittoria stagionale contro il Verona, penultimo con 9 punti. La squadra di Vanoli cercherà di sfruttare l'inerzia del successo in Conference League contro la Dinamo Kiev, mentre gli scaligeri quella del 3-1 all'Atalanta nel turno precedente. Andrea Colombo dirigerà la partita.

Udinese-Napoli (ore 15:00) – Il Napoli co-capolista fa visita ai friulani, undicesimi con 18 punti. Gli azzurri, reduci dalla vittoria nel big match contro la Juventus (2-1), vogliono mantenere la vetta della classifica. Simone Sozza è l'arbitro designato.

Genoa-Inter (ore 18:00) – I nerazzurri, terzi a 30 punti e sconfitti in casa dal Liverpool in Champions League, affrontano il Genoa al Luigi Ferraris cercando di rimanere agganciati alla coppia di testa. Il Genoa ha messo il piede sull'acceleratore dall'arrivo di Daniele De Rossi in panchina e ha vinto i suoi due ultimi match di campionato contro Udinese e Verona. Doveri sarà il direttore di gara.

Bologna-Juventus (ore 20:45) – Il big match serale mette di fronte due squadre vicine in classifica: il Bologna quinto con 25 punti e la Juventus settima con 23. Una sfida fondamentale per entrambe nella corsa alle posizioni europee. Massa di Imperia è stato designato per dirigere questo incontro.

Lunedì 15 dicembre

Roma-Como (ore 20:45) – Chiude la giornata il match dell’Olimpico. La Roma, quarta con 27 punti, affronta il sorprendente Como, sesto con 24 punti. Gasperini alla ricerca di punti per interrompere una striscia di due sconfitte di fila in campionato. Feliciani di Teramo è l’arbitro del match.

Dove vedere le partite, Sky o Dazn

Ecco dove si potranno vedere le partite della 15esima giornata di Serie A.