giovedì 11 dicembre 2025

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, boccata d’ossigeno in Conference League per i viola

Moise Kean e Dodo (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
Boccata d’ossigeno per la Fiorentina, almeno in Europa. Nella quinta giornata della prima fase della Conference League, i viola si sono imposti per 2-1 in casa sulla Dinamo Kiev. Toscani in vantaggio con Kean al 18′ su assist di Dodo. Il pari degli ucraini arriva al 55′ con Mykhaylenko. Al 74′ il raddoppio viola con Gudmundsson che decide la partita. Si tratta della terza vittoria in cinque partite europee per la Fiorentina, che sale al settimo posto in classifica, in piena corsa per un posto agli ottavi di finale.

