Celtic-Roma oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo oggi 11 dicembre in Europa League. I giallorossi, dopo la battuta d’arresto in campionato a Cagliari, sono attesi dalla difficile trasferta di Glasgow contro il Celtic. La Roma è a 9 punti, al 15esimo posto in piena zona playoff, così come gli scozzesi, che sono però a quota 7.

Gasperini: “Con Celtic partita vera, stare attenti”

“Giocherà Celik, vorrei dare spazio a Pisilli, per il resto dobbiamo essere molto attenti perché domani è una partita vera, d’Europa”. Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic. “E’ un’ottima squadra, ho visto anche l’ultima partita giocata nonostante il risultato negativo hanno fatto un’ottima gara – ha aggiunto – Non è semplice giocare in questo stadio meraviglioso, che trasuda storia e tradizione. Penso che sarà una bella partita, tra due squadre che vorranno cercare di ottenere quei punti che arrivati a poche giornate dalla conclusione cominciano a pesare“.

I convocati: torna Angelino

Gasperini ha ufficializzato ieri la lista di convocati per la trasferta di Europa League contro il Celtic Glasgow. Torna a disposizione Angelino. Questa la lista completa dei convocati. Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi. Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli. Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

Celtic-Roma: le probabili formazioni

Celtic (3-4-3) : Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang.

: Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

Celtic-Roma: orario e dove vederla in tv e streaming

La partita Celtic-Roma è in programma questa sera alle 21 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.