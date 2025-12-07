Cagliari-Roma 1-0, seconda sconfitta di fila per Gasperini

Seconda sconfitta di fila in campionato per la Roma, che cade 1-0 all’Unipol Domus contro il Cagliari nel match valido per la 14esima giornata di Serie A. Decisivo il diagonale vincente di Gaetano al 37′ del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I giallorossi hanno giocato in dieci dal 7′ della ripresa per l’espulsione di Celik. La squadra di Gasperini resta ferma a 27 punti, al quarto posto, mentre i sardi tornano a vincere dopo oltre due mesi e avanzano a quota 14, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.

Gasperini: “Commessi errori grossolani, in dieci tutto più difficile”

“In dieci la partita è diventata difficile anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non subire pericoli, era difficile costruire qualcosa in più. C’è stata qualche ripartenza ma è chiaro che in quelle condizioni, anche di vento, è diventata una battaglia più che una partita. Era difficile costruire qualcosa, e sicuramente abbiamo fatto qualche errore grossolano che ci è costato la partita, anche in fase difensiva, sia nell’episodio dell’espulsione che in quello del gol”. E’ questa l’analisi del tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari. “Non siamo riusciti a migliorare sul piano tecnico, nel primo tempo potevamo sicuramente fare meglio pur controllando la partita non siamo riusciti a metterla sul piano tecnico come volevamo, nel secondo tempo c’erano tutte le condizioni per farlo ma l’espulsione ha cambiato la gara – ha aggiunto – Poi a un certo punto la partita aveva poco di un match di calcio, era più una battaglia, in queste condizioni non siamo riusciti a recuperarla. Potevamo sicuramente farlo in undici ma a volte ci sono gare che prendono questo tipo di piega, forse il massimo che potevamo fare era portare la partita in porto”.