Celta Vigo-Bologna oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo oggi 11 dicembre in Europa League. Per i rossoblu c’è l’insidiosa trasferta in Spagna sul campo del Celta Vigo. Un’occasione per Orsolini e compagni anche di confermare le buone sensazioni avute nel pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. Gli spagnoli sono a quota 9, al decimo posto del girone unico di Europa League, mentre i felsinei sono a quota 8, 18esimi. I punti adesso possono già diventare decisivi.

Italiano: “Affrontiamo una squadra attrezzata”

Il Celta Vigo “insieme con l’Aston Villa è la squadra più attrezzata che andremo ad affrontare. Come sempre non abbiamo avuto tanto tempo per studiarli, perché giocare ogni tre giorni ti toglie qualcosa. Ma ai miei ragazzi, nell’ultima seduta video, ho detto di godersi il privilegio di giocare ogni tre giorni: un privilegio che dobbiamo tenerci stretto”, ha detto Italiano alla vigilia del match spagnolo.

I convocati del Bologna

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per oggi.

Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia;

Celta Vigo-Bologna: le probabili formazioni

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Damian Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, W. Swedberg; Borge Iglesias.

Celta Vigo-Bologna: orario e dove vederla in tv e streaming

Celta Vigo-Bologna, gara valida per il sesto turno della fase campionato dell’Europa League, è in programma questa sera alle 21 al Balaidos di Vigo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.