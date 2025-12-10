Torino, torna Petrachi: via il ds Vagnati con effetto immediato

Gianluca Petrachi torna al Torino e prende il posto di Davide Vagnati “con effetto immediato”. Lo annuncia il club granata in una nota sul proprio sito ufficiale, dopo la sconfitta per 2-3 di lunedì in campionato in casa con il Milan. “Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera – si legge nel comunicato – La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!”.

Chi è Gianluca Petrachi

Dopo una carriera da centrocampista, chiusa nel 2003, che lo ha visto vestire anche la maglia del Torino, Gianluca Petrachi, ha intrapreso la carriera da dirigente nel 2006, approdando in granata nel 2010 per rivestire il ruolo di diretto sportivo, fino al 2019. Un lungo periodo segnato da buoni risultati della squadra, che ha centrato due volte la qualificazione alle coppe europee: la prima con in panchina Gian Piero Ventura nel 2014, la seconda con Walter Mazzarri in panchina nel 2019. Diversi i talenti scoperti o valorizzati da Petrachi come Ciro Immobile, Andrea Belotti, Matteo Darmian, Bruno Peres, Danilo D’Ambrosio e Vanja Milinkovic Savic.