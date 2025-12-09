Copa Libertadores, 15enne aspirante giornalista respinto allo stadio: fa la telecronaca da una collina e diventa star di TikTok

Un quindicenne peruviano è diventato un fenomeno virale dopo aver commentato la finale di Copa Libertadores… da una collina con vista sullo stadio. E ora, dopo milioni di visualizzazioni, lo attende una visita al Santiago Bernabeu. Cliver Huamán Sánchez, aspirante telecronista di 15 anni, sognava di raccontare dal vivo la finale della più importante competizione sudamericana per club, che si è svolta a Lima lo scorso 29 novembre. Vestito con abito scuro, cravatta rossa e la bandiera della sua provincia sulle spalle, si era presentato con microfono e smartphone all’Estadio Monumental. Ma all’ingresso lui e la sua famiglia sono stati respinti. Determinato a non rinunciare, Cliver ha salito una collina che domina l’arena e ha montato il suo treppiede. Da lì ha raccontato il gol dell’1-0 di Danilo che ha dato al Flamengo la vittoria contro il Palmeiras e la coppa: in realtà la rete era avvenuta pochi minuti prima, ma la sua telecronaca è stata così entusiasta che il video è diventato virale. Il suo canale TikTok, ‘Pol Deportes’, ha superato 1,8 milioni di follower in una settimana, trasformandolo in un simbolo di passione e perseveranza.

Chi è Cliver Huaman Sanchez

Originario del villaggio andino di Huampica, a oltre 2000 metri di altitudine, Cliver si esercita fin da piccolo nella telecronaca. I primi allenamenti li fa commentando clip di Messi e Neymar salvate su una chiavetta Usb del padre. Con l’aiuto del fratello ha persino allestito un mini-studio in casa, registrando telecronache, tra cui quella della finale dei Mondiali 2022. Per raggiungere Lima, la famiglia ha affrontato un viaggio di 18 ore in autobus. Una volta respinti allo stadio, Cliver ha improvvisato il suo ‘punto stampa’ sulla collina, dando origine a una storia che ha fatto il giro del mondo. Dopo il boom social, il ragazzo è stato invitato in numerosi programmi televisivi ed è stato coinvolto dal canale sportivo peruviano L1Max, che lo ha fatto commentare per qualche minuto una partita di Primera División, la massima divisione peruviana. “Ha talento naturale, parla bene e con chiarezza. Con la giusta formazione arriverà lontano“, ha dichiarato un telecronista. Secondo El Pais, ora Cliver riceve abiti da marchi di moda, telefoni professionali da negozi tech e persino l’attenzione delle istituzioni. Il presidente del Perù, José Jerí, lo ha ricevuto al Palazzo del Governo definendolo “un esempio per chi affronta le difficoltà con creatività e impegno”. Per il giovane cronista sta arrivando un altro sogno: un invito al Santiago Bernabeu per assistere al big match di Champions League Real Madrid–Manchester City in programma questo mercoledì.