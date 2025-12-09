Champions League, Atalanta-Chelsea 2-1: De Ketelaere fa volare la Dea

I bergamaschi salgono a 13 punti in classifica, momentaneo terzo posto dietro Arsenal e Bayern

Successo in rimonta per l’Atalanta nella serata di Champions League. La formazione di Palladino ha superato in casa 2-1 il Chelsea di Maresca nell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato della competizione, incassando tre punti preziosissimi in chiave qualificazione. Blues avanti al 25′ con Joao Pedro. Nella ripresa il colpo di testa vincente di Scamacca (55′) e la rete di De Ketelaere (83′) ribaltano la situazione. L’Atalanta sale a 13 punti nel girone, in terza posizione momentanea dietro solo ad Arsenal e Bayern Monaco.

Atalanta-Chelsea 2-1, il tabellino

Atalanta-Chelsea 2-1 (0-1 p.t.) – 25′ Joao Pedro (C), 55′ Scamacca (A), 83′ De Ketelaere (A)

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kolasinac (71′ Ahanor), Djimsiti, Kossounou; Bernasconi, Ederson (87′ Musah), de Roon, Bellanova (17′ Zappacosta); Lookman (87′ Pasalic), Scamacca (71′ Krstovic), De Ketelaere. All. Palladino

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Cucurella, Badiashile, Acheampong, Chalobah (46′ Fofana, 76′ Adarabioyo); Caicedo, James; Gittens, Fernandez (67′ Gusto), Neto (67′ Garnacho); Joao Pedro. All. Maresca

Ammoniti: Chalobah (C)

Arbitro: Alejandro Hernandez (Spagna)