Atalanta, Palladino nuovo allenatore: è arrivato a Zingonia. Si attende l’ufficialità

Raffaele Palladino è arrivato questa mattina al centro sportivo dell’Atalanta, a Zingonia, per diventare il nuovo tecnico della squadra nerazzurra. Come si vede dalle immagini di Sky Sport, l’ex allenatore di Monza e Fiorentina è in compagnia del suo vice Federico Peluso. Ad accogliere i due l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico. Nelle prossime ore è prevista la firma sul contratto fino al 2027 e l’annuncio ufficiale del suo ingaggio. Palladino prende il posto dell’esonerato Ivan Juric e farà il suo esordio in panchina sabato 22 novembre in casa del Napoli.

Da attaccante ad allenatore: la carriera di Palladino

Nato a Mugnano di Napoli il 17 aprile 1984, Palladino ha un passato da calciatore. Di ruolo attaccante, ha militato in diversi club di Serie A come Juventus e Genoa ma ha vissuto anche realtà di provincia come Crotone, Salernitana, Livorno, Parma, Spezia. Ha chiuso la sua carriera al Monza nel 2019.

Due anni dopo, nel club brianzolo, ha iniziato la sua carriera da allenatore guidando la squadra Under 19. Nel 2022 è stato promosso alla guida della prima squadra. Il rapporto con la società è durato due stagioni, fino alla finestra estiva di mercato del 2024 quando il tecnico campano ha firmato per sedersi sulla panchina della Fiorentina. L’avventura con la Viola è terminata, a sorpresa, nel maggio 2025. Un vero e proprio terremoto a Firenze con la dirigenza che, solo qualche giorno prima delle dimissioni, aveva annunciato il rinnovo del contratto fino al 2027.

Il cammino dell’Atalanta in Serie A e Champions League

L’allenatore 40enne prende il posto del croato Ivan Juric, 50 anni. Su di lui sono ricadute le colpe delle brutte prestazioni dell’Atalanta, soprattutto in Serie A. I bergamaschi sono al 13° posto della classifica con 13 punti (due vittorie, sette pareggi e due sconfitte). A far traboccare il vaso è stata la partita persa in casa contro il Sassuolo per 3-0. Più rosea, invece, la situazione in Champions League dove i nerazzurri sono al 16° posto con sette punti (due vittorie, un pareggio e una sconfitta). E’ stato convincente l’ultimo match giocato e vinto in Europa contro il Marsiglia, in cui è stato decisivo il gol di Lazar Samardžić allo scadere.