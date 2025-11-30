Pisa-Inter 0-2, doppietta di Lautaro

Grazie a una doppietta del suo capitano Lautaro Martinez, l’Inter si impone per 2-0 in casa del Pisa nel match delle ore 15 della 13esima giornata di Serie A. Con questa vittoria i nerazzurri allenati da Chivu agganciano momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica con 27 punti, a -1 dal Milan capolista aspettando il posticipo serale tra i giallorossi e il Napoli. Con la doppietta odierna, inoltre, Lautaro balza in testa alla classifica marcatori del campionato con 6 centri. Si interrompe dopo 6 partite, invece, la serie positiva del Pisa di Gilardino che resta al terzultimo posto con 10 punti in piena zona retrocessione.

Come prevedibile è l’Inter a fare la partita, ma sono poche le emozioni all’Arena Garibaldi nel primo tempo. Per la squadra di Chivu da segnalare una punizione di Dimarco parata da Scuffet e un colpo di testa di Lautaro Martinez con un pallone di poco fuori. Padroni di casa ben messi in campo da Gilardino e pericolosi in contropiede con la velocità di Idrissa Touré e con un tentativo in area di Piccinini che da buona posizione non trova la porta.

Nella ripresa non cambia il leit motiv della gara, con l’Inter che spinge e il Pisa a difendersi. Sono proprio gli ospiti a rendersi pericolosi più volte in contropiede con Touré e Nzola. La svolta della partita poco dopo l’ora di gioco con l’ingresso di Pio Esposito per Thuram. E’ proprio il giovane centravanti azzurro al 69′ a servire dalla sinistra un assist perfetto per Lautaro Martinez, che di sinistro a centro area fulmina Scuffet sotto la traversa. Il Pisa prova una timida reazione con Nzola, ma nel finale è ancora Lautaro a chiudere la partita firmando in spaccata il gol del 2-0 su assist di Barella all’83’. Il bomber argentino sfiora anche il tris poco dopo, colpendo un palo su assist del neo entrato Diouf. Micidiale il Toro nel risolvere una partita che si stava complicando e non poco per i vicecampioni d’Italia e d’Europa.

Lautaro 163 gol supera Mazzola, “l’Inter viene prima di tutto”

“Sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per l’Inter”. Così Lautaro Martinez commenta ai microfoni di Dazn la vittoria dell’Inter contro il Pisa con una sua doppietta. Per il Toro sono 163 i gol in nerazzurro, superato Sandro Mazzola al quarto posto nella classifica all time dei marcatori del club. “Spero la mia storia qui duri tanto, ho ancora tanti anni di contratto e la gente mi vuole bene. Ma la squadra viene sempre prima di tutto, io penso solo a lavorare”, ha aggiunto. “È da tanti anni che lottiamo per tutte le competizioni, la gente fuori può parlare ma noi pensiamo solo a portare l’Inter il più in alto possibile”, ha concluso.

Lecce-Torino 2-1

Nel lunch match domenicale della 13esima giornata di Serie A il Lecce batte per 2-1 il Torino. Nel primo tempo succede tutto in due minuti: al 20′ i salentini passano in vantaggio con Coulibaly e al 22′ raddoppiano con Banda. Granata sfortunati al 38′, quando Niels Nkounkou colpisce la traversa. Al 57′ il Toro accorcia le distanze con Vlasic. Al 90′ l’occasione per il pari: l’arbitro Mariani concede il rigore ai granata dopo l’intervento del Var per un fallo di Morente su Coco su azione da corner. Sul dischetto si presenta Asllani ma il suo tiro viene parato da Falcone. Con questa vittoria il Lecce sale a 13 punti, allungando sulla zona retrocessione. Il Torino resta a 14.