venerdì 5 dicembre 2025

Tentata estorsione a Lotito per fargli cedere la Lazio: 5 persone indagate a Roma

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito (foto LaPresse/Alessandro Garofalo)
Nei loro confronti anche l’accusa di manipolazione del mercato. Perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati

Avrebbero minacciato più volte il presidente della Lazio, Claudio Lotito, cercando di condizionarlo affinché cedesse la sua quota nel capitale della società calcistica: cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Roma con l’accusa di estorsione e manipolazione del mercato per mezzo di social e testate online. Effettuate perquisizioni questa mattina, 5 dicembre, nelle abitazioni degli indagati. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri, che hanno sequestrato anche smartphone e computer.

