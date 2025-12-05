Roma, l’inno di Venditti compie 50 anni: ecco il video live inedito

Sony Music Italy e As Roma celebrano i 50 anni dalla pubblicazione di ‘Roma (Non si discute, si ama)’ di Antonello Venditti, uno degli inni calcistici più celebri, da oggi disponibile per la prima volta in digitale.

Era il 1975 quando Venditti incise con il coro dei giocatori della Roma 1974/75 e della Schola Cantorum un brano scritto insieme a Giampiero Scalamogna, Sergio Bardotti e Franco Latini. Oltre alla versione originale del 1975, da oggi è disponibile in digitale anche una nuova versione live con il coro dei tifosi giallorossi registrata in occasione di Roma-Milan del 18 maggio 2025, record assoluto di presenze all’Olimpico con 68.143 spettatori.

Ed è proprio il coro dei tifosi, registrato in presa diretta nello stadio della Capitale, a fare da sottofondo al video, da oggi online (https://youtu.be/uaEwvp0GvWA), in cui vengono ripercorsi e celebrati gli ultimi 50 anni della storia calcistica giallorossa. In occasione dell’anniversario, in esclusiva negli As Roma Store e su store.asroma.com sono disponibili due speciali vinili di ‘Roma (Non si discute, si ama)’ contenenti le due versioni dell’iconico brano: la riedizione del classico 45 giri, contenuto in una copertina giallorossa con il logo del Club, e l’edizione limitata shaped (Lupetto di Gratton), stampata in 1975 copie numerate, in omaggio all’anno di uscita.