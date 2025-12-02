Coppa Italia, oggi 2 dicembre Juventus-Udinese: dove vederla, probabili formazioni, pronostico

La Coppa Italia riparte questa sera, martedì 2 dicembre, con l’anticipo degli ottavi di finale: alle 21, all’Allianz Stadium, la Juventus ospita l’Udinese. Dopo il 2-1 sul Cagliari in campionato, la squadra di Spalletti punta a proseguire il cammino nella competizione, ma dovrà fare i conti con l’assenza di Vlahovic, infortunatosi nel primo tempo della sfida contro i sardi. I friulani arrivano invece dal convincente 2-0 ottenuto a Parma e cercano l’impresa per strappare il pass per i quarti: chi avanzerà, dovrà affrontare la vincente di Atalanta-Genoa, in programma domani alle 15. Sempre domani il resto del programma: Napoli-Cagliari alle 18 e, a chiudere la giornata, Inter-Venezia alle 21.

Dove vederla in tv

La partita dell’Allianz Stadium sarà visibile in chiaro: Mediaset trasmetterà l’incontro gratuitamente su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), con collegamento dallo stadio previsto a partire dalle 20:25. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Per chi preferisce lo streaming, la gara sarà disponibile anche su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni

Il tecnico bianconero Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Vlahovic non solo per questa partita, ma anche per i prossimi 3-5 mesi: il centravanti serbo ha infatti riportato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro durante la partita contro il Cagliari, e l’ipotesi più probabile è quella dell’intervento chirurgico. Nel primo match senza Vlahovic, l’allenatore toscano dovrebbe schierare la Juventus con il 3-4-1-2:

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Kostic, Miretti, Koopmeiners, Joao Mario; Adzic; David, Openda

L’Udinese di Kosta Runjaic dovrebbe rispondere con un 3-5-2 caratterizzato da ampio turnover rispetto alla partita di campionato vinta a Parma. Assente Kamara per infortunio.

Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Zarraga, Lovric, Modesto; Bravo, Buksa

I precedenti in Coppa Italia

La storia della competizione premia nettamente i bianconeri. Nei quattro precedenti tra le due squadre, la Juventus non ha mai perso: due vittorie e due pareggi.

27 agosto 1980: Udinese-Juventus 2-2

28 agosto 1991: Udinese-Juventus 0-0

4 settembre 1991: Juventus-Udinese 3-0

15 gennaio 2020: Juventus-Udinese 4-0

L’ultima volta, nel 2020, le due squadre si incrociarono agli ottavi di finale. La Juventus di Maurizio Sarri travolse l’Udinese di Luca Gotti con doppietta di Dybala e gol di Higuain e Douglas Costa.

L’ultimo precedente in campionato tra le due squadre bianconere risale invece allo scorso 29 ottobre: sempre all’Allianz Stadium, la Juventus allenata provvisoriamente da Massimo Brambilla dopo l’esonero di Igor Tudor vinse per 3-1 con i gol di Vlahovic, Gatti e Yildiz.

Il pronostico: Juventus favorita

La Juventus parte nettamente favorita per il passaggio del turno. I bookmaker quotano il successo della Vecchia Signora intorno a 1.40, con il segno ‘2’ per l’Udinese che sale oltre 7.00. Il pareggio nei tempi regolamentari, che porterebbe direttamente ai rigori (non sono previsti i supplementari in questo turno), è dato intorno a 4.50.

La squadra arbitrale

A dirigere l’incontro ci sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma. Sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo e dal quarto ufficiale Marcenaro. Al Var ci sarà Giua, Avar è Marini.