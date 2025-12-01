Bologna-Cremonese, oggi il posticipo della 13esima giornata di Serie A 2025/2026: orario e dove vederlo

Scendono in campo questa sera Bologna e Cremonese, per il posticipo che chiude la 13esima giornata della serie A 2025/2026. La squadra di Italiano cerca i tre punti, per provare a restare agganciata alla zona Champions League: al momento è quinta con tre punti di distacco da Roma e Inter ma con una partita in meno. La Cremonese, dopo un ottimo avvio di campionato, ha subito una battuta d’arresto e ha perso le ultime tre gare disputate, trovandosi ora a metà classifica.

Bologna-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

La partita Bologna-Cremonese è in programma alle 20.45 allo stadio Dall’Ara. Sarà visibile in tv e streaming solo su Dazn.

Nelle file del Bologna, Italiano deve ancora rinunciare a Immobile. I titolari potrebbero cambiare per far rifiatare alcuni, tra cui Orsolini che potrebbe partire dalla panchina, dopo l’impegno di Europa League contro il Salisburgo e prima di quello di Coppa Italia contro il Parma. In porta ancora assente Skorupski, c’è Ravaglia. Tra i grigiorossi, Nicola ritrova Silvestri, Zerbin e Moumbagna. Pienamente recuperato anche Payero. Vardy titolarissimo in attacco, probabilmente affiancato da Bonazzoli. Ecco le probabili formazioni: