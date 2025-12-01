Accesso Archivi

lunedì 1 dicembre 2025

Bologna-Cremonese 1-3, Jamie Vardy ne fa due e frena la corsa dei rossoblu

Jamie Vardy segna il primo gol contro il Bologna (Photo by Gianni Santandrea/Lapresse)
La squadra di Vincenzo Italiano fallisce l’aggancio a Roma e Inter al secondo posto

Al Dall’Ara il Bologna cede alla Cremonese. Decisiva la doppietta di Jamie Vardy. L’inglese segna il raddoppio al 35′, quindi Orsolini prova a riaprire la partita su calcio di rigore nei minuti di recupero, ma è ancora Vardy a chiudere il match nei primi minuti del secondo tempo. 

La classifica aggiornata

  • Milan 28
  • Napoli 28
  • Inter 27
  • Roma 27
  • Bologna 24
  • Como 24
  • Juventus 23
  • Lazio 18
  • Udinese 18
  • Sassuolo 17
  • Cremonese 17
  • Atalanta 16
  • Torino 14
  • Lecce 13
  • Cagliari 11
  • Genoa 11
  • Parma 11
  • Pisa 10
  • Fiorentina 6
  • Verona 6

La 14ᵃ giornata

  • Sassuolo-Fiorentina
  • Inter-Como
  • Verona-Atalanta
  • Cremonese-Lecce
  • Cagliari-Roma
  • Lazio-Bologna
  • Napoli-Juventus
  • Pisa-Parma
  • Udinese-Genoa
  • Torino-Milan
