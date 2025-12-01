Bologna-Cremonese 1-3, Jamie Vardy ne fa due e frena la corsa dei rossoblu

Al Dall’Ara il Bologna cede alla Cremonese. Decisiva la doppietta di Jamie Vardy. L’inglese segna il raddoppio al 35′, quindi Orsolini prova a riaprire la partita su calcio di rigore nei minuti di recupero, ma è ancora Vardy a chiudere il match nei primi minuti del secondo tempo.
La classifica aggiornata
- Milan 28
- Napoli 28
- Inter 27
- Roma 27
- Bologna 24
- Como 24
- Juventus 23
- Lazio 18
- Udinese 18
- Sassuolo 17
- Cremonese 17
- Atalanta 16
- Torino 14
- Lecce 13
- Cagliari 11
- Genoa 11
- Parma 11
- Pisa 10
- Fiorentina 6
- Verona 6
La 14ᵃ giornata
- Sassuolo-Fiorentina
- Inter-Como
- Verona-Atalanta
- Cremonese-Lecce
- Cagliari-Roma
- Lazio-Bologna
- Napoli-Juventus
- Pisa-Parma
- Udinese-Genoa
- Torino-Milan