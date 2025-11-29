Parma-Udinese 0-2, i friulani tornano alla vittoria

L’Udinese supera al ‘Tardini’ il Parma per 2-0 nella gara valida per la 13esima giornata di serie A. Decidono le reti di Zaniolo all’11’ e di Davis su rigore al 65′ per fallo in area di Troilo che viene espulso. I friulani, che erano reduci da due sconfitte consecutive, salgono a 18 punti appaiando la Lazio all’ottavo posto momentaneo mentre il Parma resta fermo a 11 punti.

Cuesta: “Terza volta in dieci, gli episodi fanno la differenza”

Non soddisfatto dopo il match il mister gialloblù, Carlos Cuesta: “Nei primi venti minuti non abbiamo giocato come volevamo, loro sono andati in vantaggio e la dinamica emotiva è girata dalla loro parte. Noi poi siamo cresciuti ma non è stato sufficiente, volevamo una serata di gioia con i tifosi. Ora lavoriamo perché la partita di Bologna vogliamo sia positiva”, ha dichiarato il tecnico spagnolo. “Noi abbiamo provato come al solito a fare del nostro meglio ma è la terza volta che restiamo in dieci e la terza che concediamo un rigore, su questo bisogna assolutamente migliorare. Il campionato è di alto livello, non possiamo fare errori di questo tipo. Fa parte del gioco, ma bisogna limitarli il più possibile. Poi siamo cresciuti e abbiamo creato qualche pericolo soprattutto in avvio di ripresa. Gli episodi fanno la differenza. L’evento dell’espulsione e del rigore ha cambiato la partita, ci abbiamo provato comunque ma non ci siamo riusciti. Vittoria meritata per loro, ci dispiace per i tifosi perché volevamo dare continuità. Ora testa al Bologna, guardiamo avanti“, ha aggiunto.

Parma-Udinese 0-2, il tabellino

Parma-Udinese 0-2 (0-1 p.t.): 11′ Zaniolo, 65′ (R) Davis

Parma (3-5-2): Corvi; Valenti, Troilo, Del Prato; Valeri (81′ Lovik), Sorensen (56′ Hernani), Keita (46′ Estevez), Bernabe (79′ Benedyczak), Britschgi; Pellegrino, Cutrone (46′ Ondrejka). All. Cuesta

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Bertola; Zemura, Atta (68′ Ekkelenkamp), Karlstrom, Piotrowski (90′ Zarraga), Zanoli (82′ Ehizibue); Davis (68′ Buksa), Zaniolo (82′ Bravo). All. Runjaic

Ammoniti: Keita (P); Atta, Davis (U)

Espulsi: 64′ Troilo (P)

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì