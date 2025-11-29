Accesso Archivi

Genoa-Verona 2-1, prima vittoria per De Rossi sulla panchina del Grifone

Lorenzo Colombo esulta dopo il gol dell’1-1 in Genoa-Verona del 29 novembre 2025 (foto LaPresse/Tano Pecoraro)
Rimonta per la vittoria dei rossoblù, decide il gol di Thorsby al 62esimo

Primo successo interno del Genoa che a Marassi supera in rimonta il Verona per 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. Per Daniele De Rossi, allenatore del Genoa subentrato a Patrick Vieira, si tratta della prima vittoria sulla panchina dei rossoblù. Veneti in vantaggio al 21′ con Belghali, pareggio di Colombo al 40′ e rete decisiva di Thorsby al 62′. Il Genoa risale la classifica e si porta a 11 punti raggiungendo Cagliari e Parma mentre il Verona resta ultimo a 6 punti.

De Rossi: “Vittoria che pesa tantissimo ma bisogna fare meglio”

È una vittoria che pesa tantissimo anche se non cambia nulla. Siamo consapevoli di non aver fatto un buon primo tempo ma questi ragazzi mettono in campo sempre una bella reazione. L’atteggiamento sia negli allenamenti che in partita è fantastico ma nel primo tempo bisogna far meglio“, ha detto De Rossi dopo la vittoria. “Abbiamo fatto tanto possesso palla ma bisogna capire cosa fare con la palla. Siamo stati lenti e poco vogliosi di cercare lo spazio. Ci godiamo questa vittoria e questa felicità. Nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona prima parte anche se all’ultimo ci siamo abbassati tanto“, ha aggiunto.

Genoa-Verona 2-1, il tabellino

Genoa-Verona 2-1 (1-1 p.t.) – 21′ Belghali (V), 40′ Colombo (G), 62′ Thorsby (G)

Genoa (3-5-2): Leali; Vasquez, Ostigard, Marcandalli; Martin, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi (85′ Carboni), Ellertson (86′ Sabelli); Colombo (67′ Ekuban), Vitinha (72′ Masini). All. De Rossi

Verona (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Nunez; Bradaric (30′ Frese), Bernede (66′ Sarr), Gagliardini, Niasse (81′ Al Musrati), Belghali (81′ Oyegoke); Mosquera (66′ Orban), Giovane. All. Zanetti

Ammoniti: Thorsby (G); Nunez, Gagliardini, Mosquera (V)

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

