Roma-Midtjylland, Bologna-Salisburgo, Fiorentina-Aek: le italiane in Europa e Conference League oggi 27 novembre. Orario, pronostici, dove vederle

Dopo la due giorni di Champions League tornano ad accendersi i riflettori sulle squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League. In campo la Roma in casa contro il Midtjylland e il Bologna al Dall’Ara contro il Salisburgo in Europa League, mentre la Fiorentina sfida l’Aek Atene in Conference League. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui tre match.
Roma-Midtjylland: giallorossi contro i danesi a punteggio pieno
La Roma di Gian Piero Gasperini ospita allo stadio Olimpico il Midtjylland alle 18:45. I giallorossi arrivano a questo appuntamento dopo aver ritrovato il successo contro i Rangers nella quarta giornata ma la classifica resta deficitaria: solo sei punti conquistati finora, contro i 12 dei danesi che sono a punteggio pieno in testa al girone. La squadra capitolina, prima in solitaria in Serie A, deve trovare continuità anche in Europa per evitare i playoff di febbraio e accedere direttamente agli ottavi di finale. Da tenere d’occhio soprattutto l’attacco del Midtjylland, capace di segnare ben 11 gol nelle prime 4 partite (la migliore produzione offensiva di tutta l’Europa League).
Il pronostico è aperto, ma la Roma parte favorita grazie al fattore campo e alla condizione fisica mostrata in campionato. Un successo giallorosso è dato attorno a 1.50 dai bookmaker, contro il 6 della vittoria danese e il 4.40 per il pareggio.
Bologna-Salisburgo: sfida decisiva per i rossoblù
Allo stadio Renato Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano sfida il Salisburgo alle 21:00. Per i rossoblù di Vincenzo Italiano, che attualmente occupano il 24esimo posto in classifica (l’ultimo per accedere ai playoff) con solo 5 punti, serve una vittoria per mantenere alte le speranze di qualificazione al turno successivo. Di fronte ai felsinei la squadra austriaca, che ha ottenuto i suoi primi e unici tre punti della competizione allo scorso turno battendo per 2-0 i Go Ahead Eagles.
I bookmaker vedono il Bologna favorito con quote intorno all’1.35. Il pareggio è dato a 5.00, la vittoria austriaca a 9.00
Fiorentina-Aek Atene: Vanoli cerca la svolta
In Conference League la Fiorentina, che affronta l’Aek Atene in casa al Franchi, cerca una vittoria per riacquistare fiducia anche per il campionato, dove i viola occupano l’ultimo posto a parimerito con il Verona. Si gioca alle ore 21 e si tratterà del primo match europeo per il nuovo mister Paolo Vanoli, subentrato a Stefano Pioli. Dopo tre giornate, la Fiorentina occupa l’ottavo posto con 6 punti in classifica frutto delle vittorie contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna e della sconfitta a Magonza. I greci hanno invece raccolto quattro punti e nel loro cammino si segnala una vittoria per 6-0 contro l’Aberdeen.
Secondo le dichiarazioni della vigilia di Vanoli, nei viola saranno titolari Edin Dzeko in attacco e David De Gea in porta. L’Aek invece nella sua rosa ha diverse vecchie conoscenze del calcio italiano come l’ex estremo difensore della Lazio Thomas Strakosha, l’ex Inter Joao Mario e Luka Jovic in attacco, che in passato ha vestito anche la maglia della Fiorentina.
Il pronostico favorisce la Fiorentina, la cui vittoria è data a 2.00. Tra il 3.50 e il 3.75 le quote sia del pareggio che della vittoria degli ateniesi.
Dove vedere le partite in tv
Tutte le partite delle italiane in Europa e Conference League saranno visibili solo a pagamento e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now. Sarà possibile invece vedere in chiaro, su Tv8, un altro match di cartello della serata di Europa League: quello tra i Rangers Glasgow e i portoghesi del Braga.