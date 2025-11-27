Roma-Midtjylland, Bologna-Salisburgo, Fiorentina-Aek: le italiane in Europa e Conference League oggi 27 novembre. Orario, pronostici, dove vederle

Tutte e tre le squadre italiane sono impegnate in casa nei loro match

Dopo la due giorni di Champions League tornano ad accendersi i riflettori sulle squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League. In campo la Roma in casa contro il Midtjylland e il Bologna al Dall’Ara contro il Salisburgo in Europa League, mentre la Fiorentina sfida l’Aek Atene in Conference League. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui tre match.

Matchday 5, what have you got for us? 🤩#UEL pic.twitter.com/4vic6jzZ1W — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025

Roma-Midtjylland: giallorossi contro i danesi a punteggio pieno

La Roma di Gian Piero Gasperini ospita allo stadio Olimpico il Midtjylland alle 18:45. I giallorossi arrivano a questo appuntamento dopo aver ritrovato il successo contro i Rangers nella quarta giornata ma la classifica resta deficitaria: solo sei punti conquistati finora, contro i 12 dei danesi che sono a punteggio pieno in testa al girone. La squadra capitolina, prima in solitaria in Serie A, deve trovare continuità anche in Europa per evitare i playoff di febbraio e accedere direttamente agli ottavi di finale. Da tenere d’occhio soprattutto l’attacco del Midtjylland, capace di segnare ben 11 gol nelle prime 4 partite (la migliore produzione offensiva di tutta l’Europa League).

Il pronostico è aperto, ma la Roma parte favorita grazie al fattore campo e alla condizione fisica mostrata in campionato. Un successo giallorosso è dato attorno a 1.50 dai bookmaker, contro il 6 della vittoria danese e il 4.40 per il pareggio.

Bologna-Salisburgo: sfida decisiva per i rossoblù

Allo stadio Renato Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano sfida il Salisburgo alle 21:00. Per i rossoblù di Vincenzo Italiano, che attualmente occupano il 24esimo posto in classifica (l’ultimo per accedere ai playoff) con solo 5 punti, serve una vittoria per mantenere alte le speranze di qualificazione al turno successivo. Di fronte ai felsinei la squadra austriaca, che ha ottenuto i suoi primi e unici tre punti della competizione allo scorso turno battendo per 2-0 i Go Ahead Eagles.

I bookmaker vedono il Bologna favorito con quote intorno all’1.35. Il pareggio è dato a 5.00, la vittoria austriaca a 9.00

Fiorentina-Aek Atene: Vanoli cerca la svolta

In Conference League la Fiorentina, che affronta l’Aek Atene in casa al Franchi, cerca una vittoria per riacquistare fiducia anche per il campionato, dove i viola occupano l’ultimo posto a parimerito con il Verona. Si gioca alle ore 21 e si tratterà del primo match europeo per il nuovo mister Paolo Vanoli, subentrato a Stefano Pioli. Dopo tre giornate, la Fiorentina occupa l’ottavo posto con 6 punti in classifica frutto delle vittorie contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna e della sconfitta a Magonza. I greci hanno invece raccolto quattro punti e nel loro cammino si segnala una vittoria per 6-0 contro l’Aberdeen.

Secondo le dichiarazioni della vigilia di Vanoli, nei viola saranno titolari Edin Dzeko in attacco e David De Gea in porta. L’Aek invece nella sua rosa ha diverse vecchie conoscenze del calcio italiano come l’ex estremo difensore della Lazio Thomas Strakosha, l’ex Inter Joao Mario e Luka Jovic in attacco, che in passato ha vestito anche la maglia della Fiorentina.

Il pronostico favorisce la Fiorentina, la cui vittoria è data a 2.00. Tra il 3.50 e il 3.75 le quote sia del pareggio che della vittoria degli ateniesi.

Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite delle italiane in Europa e Conference League saranno visibili solo a pagamento e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su Now. Sarà possibile invece vedere in chiaro, su Tv8, un altro match di cartello della serata di Europa League: quello tra i Rangers Glasgow e i portoghesi del Braga.