giovedì 27 novembre 2025

Copa Libertadores, Flamengo parte per la finale: la festa dei tifosi finisce in scontri con la polizia

LaPresse
Una festa finita in scontri con la polizia. L’entusiasmo dei tifosi brasiliani del Flamengo, finalista in Copa Libertadores contro il Palmeiras, ha superato i limiti mercoledì, in occasione della partenza della squadra per il Perù. Gli agenti di polizia di Rio de Janeiro e i tifosi si sono scontrati nei pressi dell’aeroporto internazionale della città. Migliaia quelli che hanno circondato il pullman della squadra: moltissimi sono saliti sul tetto del mezzo che avanzava lentamente tra la folla. Alcuni tifosi hanno anche sfondato la barriera di sicurezza e la situazione è rapidamente degenerata con lanci di oggetti verso la polizia che ha risposto con gas lacrimogeni. Ci è voluta più di un’ora per disperdere i tifosi.