Home > Calcio > Eintracht Francoforte-Atalanta oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Torna in campo oggi 26 novembre l’Atalanta nella Champions League 2025/2026. I bergamaschi vanno in trasferta sul campo dell’Eintracht, a Francoforte, per un match fondamentale per il cammino europeo degli uomini di Palladino. I tedeschi sono con l’acqua alla gola, avendo raccolto appena 4 punti in quattro partite, contro i 7 dell’Atalanta. Palladino è chiamato a riscattare immediatamente l’amaro debutto sulla panchina nerazzurra, dove ha da poco sostituito Juric, cominciando però con una sconfitta al Maradona contro il Napoli.

Eintracht Francoforte-Atalanta: le probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. Allenatore Toppmoller.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. Allenatore Palladino.

Eintracht Francoforte-Atalanta, orario e dove vederla

L’Atalanta scenderà in campo a Francoforte alle 21. La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport.

Champions League 2025/2026: tutte le partite di oggi