Jamie Vardy, rapina in casa dell’attaccante della Cremonese: bottino da 100mila euro

Rapina in casa dell’attaccante della Cremonese Jamie Vardy. Degli ignoti si sono introdotti nella villa del calciatore inglese, sul lago di Garda, e hanno rubato gioielli e orologi per un valore di circa 100mila euro. I carabinieri hanno avviato le indagini.

Il 38enne di Sheffield è arrivato in Italia questa estate dopo aver lasciato il Leicester, club inglese in cui ha trascorso 13 anni. Con le Foxes ha vinto una Premier League, una coppa d’Inghilterra, una Supercoppa inglese e ha conquistato il titolo di giocatore dell’anno e capocannoniere. Nella stagione 2015/2016 fu uno dei protagonisti del titolo nazionale vinto dal Leicester, guidato da Claudio Ranieri. Il piccolo club di provincia riuscì a compiere una vera e propria impresa ribaltando ogni pronostico. Il passaggio dalla Premier alla Serie A è avvenuto nella scorsa finestra di mercato, con Vardy ormai svincolato. La Cremonese ha così deciso di investire sulla punta britannica e il suo rinnovo (annuale) è legato al raggiungimento della salvezza.

