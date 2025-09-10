Vardy alla Cremonese: “Qui per smentire i dubbi su di me, Del Piero il mio idolo”

Dalla Premier League alla Cremonese. Jamie Vardy è pronto ad iniziare la sua avventura in Serie A con la squadra lombarda. L’attaccante inglese, 38 anni, ha mostrato grande entusiasmo durante la presentazione ufficiale avvenuta oggi, 10 settembre: “Questi primi giorni son stati davvero fantastici. Mi avevano detto che Cremona è una città piuttosto tranquilla ma posso assicurarvi che la città è stata tutt’altro che tranquilla con me in questi giorni. Ho conosciuto tanti tifosi in giro per la città, l’ho potuta un po’ scoprire salendo sulla torre. Chiaro che dal punto di vista calcistico la lingua è un po’ un problema in questo momento ma il bello del calcio è che ha una sua lingua a parte, si può comunicare attraverso il pallone”, ha dichiarato l’ex Leicester. “Si tratta di un trasferimento all’estero, era importante – ha aggiunto – parlarne con mia moglie, con i miei figli, con i miei cari, si tratta di un cambiamento importante”, ha aggiunto.

Vardy: “Sempre dubbi attorno a me, qui per smentirli”

“Durante la mia carriera la gente ha sempre dubitato di me, io sono riuscito a smentirli. Credo ci siano gli stessi dubbi sulla Cremonese, ho parlato con il mister, ho visto la sua passione e la sua etica del lavoro, vuole evitare a tutti i costi che la Cremonese scenda in Serie B. Abbiamo fatto un ottimo inizio, sappiamo che la stagione sarà molto lunga, ma i ragazzi sono stati fantastici finora. Partiamo da sfavoriti, ma vogliamo invertire questi pronostici”, ha detto ancora Vardy, che in passato ha vestito anche la maglia della nazionale inglese. “Dubbi legati alla mia età? Sta a me smentire questi pronostici, per me l’età conta relativamente, io ascolto sempre le gambe e finché andranno come sono sempre andate continuerò a fare ciò che ho fatto, ovvero dare il massimo”.

Presentazione di Jamie Vardy nuovo giocatore inglese della Cremonese con Simone Giacchetta DS Cremonese al Museo del Violino a Cremona, Italia – 10 settembre 2025 – Sport calcio (foto di Riccardo Bortolotti/LaPresse)

Vardy: “Obiettivo Cremonese è la salvezza, condizione fisica ok”

Vardy ha parlato anche dell’obiettivo della Cremonese che “resta quello della salvezza”. “Dopo aver parlato con il proprietario del club e con l’allenatore è chiaro che l’obiettivo primario della Cremonese resta la salvezza. Vogliamo mantenere la categoria, è stato così anche all’epoca del Leicester. Non abbiamo mai ambito ad obiettivi al di fuori della salvezza”, ha aggiunto. “Quest’estate ho fatto in modo di mantenere al massimo la mia condizione fisica, mi sono goduto quest’estate un po’ più lunga rispetto al solito con la mia famiglia, cosa abbastanza rara – ha proseguito Vardy-. Finora gli allenamenti sono andati molto bene, sto vedendo come funziona la squadra, i principi all’interno del collettivo. Mi sento quasi al meglio della condizione atletica, ho fatto di tutto per far sì che potessi essere al top fisicamente, chiaramente la condizione crescerà man mano che mi allenerò. Se sono pronto a giocare lunedì contro il Verona? Non dipende da me, mi piacerebbe ma la decisione spetta al mister”.

Vardy: “Del Piero mio idolo da bambino”

L’attaccante ha poi rivelato che da bambino il suo idolo era proprio un calciatore italiano: Alessandro Del Piero. “Quando ero bambino guardavo tanto Del Piero, mi piaceva vederlo segnare di settimana in settimana, è qualcosa di fantastico per un attaccante come me”, ha affermato. “Quando ero giovane in Inghilterra la Serie A era in chiaro, – prosegue Vardy – si potevano vedere le partite del campionato italiano in tv. E’ un campionato molto competitivo, tra i migliori al mondo. E’ un po’ diverso rispetto alla Premier, è un campionato più tattico, ma ho già potuto giocare sotto la guida di Enzo Maresca, ho sperimentato questo stile di gioco”.

Giacchetta (Cremonese): “Vardy campione ma convinti da suoi valori umani”

“Un campione che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, ma sono qui a parlavi dell’uomo Vardy. La cosa che più ci ha convinto di questa operazione è la qualità dei valori umani del campione Vardy”. Lo ha detto il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Jamie Vardy. “Se solo un mese fa qualcuno mi avesse detto che oggi sarei stato qui a presentare un campione come Vardy gli avrei dato del visionario e del pazzo, ma fortunatamente nel calcio certe situazioni possono essere cancellate”, ha aggiunto.