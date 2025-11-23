Verona-Parma 1-2, la doppietta di Pellegrino regala il successo agli emiliani

Il Parma conquista la sua prima vittoria in trasferta del campionato battendo per 2-1 l’Hellas Verona al Bentegodi, grazie a una brillante doppietta di Pellegrino. Per il Verona, invece, arriva un altro risultato negativo che mantiene la squadra in fondo alla classifica, ancora senza vittorie.

#VeronaParma nel segno di Mateo Pellegrino ✍ pic.twitter.com/Z1S66abqMp — Lega Serie A (@SerieA) November 23, 2025

La partita: Pellegrino protagonista assoluto

Gli emiliani sbloccano il match al 18’, quando Pellegrino insacca di testa dopo una traversa colpita da Sorensen. Il Verona reagisce nella ripresa e trova il pareggio al 65’ con Giovane, ma l’equilibrio dura poco.

All’80’ arriva il gol che decide la sfida: un retropassaggio sbagliato proprio di Giovane mette in difficoltà Montipò e permette a Pellegrino di inserirsi e firmare il definitivo 1-2, replicando la doppietta già segnata due mesi fa contro il Torino.

Momento negativo per il Verona, il Parma torna a sorridere

Per il Verona è un’altra occasione mancata: la squadra resta ultima e senza successi, aggravando una situazione di classifica sempre più delicata. Il Parma, invece, trova tre punti fondamentali e si rilancia grazie alla prestazione del suo attaccante più in forma.