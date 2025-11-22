Cagliari-Genoa 3-3, Martin e una papera di Caprile salvano De Rossi

Cagliari e Genoa hanno pareggiato 3-3 nello scontro salvezza anticipo della 12a giornata del campionato di Serie A. Partita spettacolare, ricca di gol ed emozioni già nel primo tempo. Genoa in vantaggio al 18′ con un bel diagonale destro in scivolata di Vitinha, il pareggio dei sardi con un colpo di testa di Borrelli al 33′. La squadra di De Rossi si riporta in vantaggio sul finire di tempo con un gran gol di Ostigard al volo, su cross volante di Thorsby, al 41′. Prima dell’intervallo, però, arriva il pari del Cagliari con un bell’esterno destro da centro area di Sebastiano Esposito al 43′. Nella ripresa la gara resta in equilibrio fino al 60′ quando ancora Borelli con uno splendido colpo di testa su cross porta avanti il Cagliari. Il Genoa non ci sta, però, e all’83’ trova il meritato pari con Martin, su una papera del portiere sardo Caprile, che legge male la traiettoria della punizione battuta dallo spagnolo e si fa superare dal pallone, che va in porta. Nel finale i liguri sfiorano addirittura il colpaccio con un palo di Ostigard, poi restano in dieci per l’espulsione di Norton-Cuffy. In classifica invariate le posizioni delle due squadre, il Cagliari sale a quota 11 punti mentre il Genoa aggancia momentaneamente il Parma a quota 8 ma sempre in piena zona retrocessione.

Continui ribaltoni e pareggio finale con 6 gol in #CagliariGenoa 🎆🤝 pic.twitter.com/R3qaumxB1F — Lega Serie A (@SerieA) November 22, 2025

Cagliari-Genoa 3-3, il tabellino

Cagliari-Genoa 3-3 (2-2 p.t.) – 18′ Vitinha (G), 33′ 60′ Borrelli (C), 41′ Ostigard (G), 43′ Esposito (C), 83′ Martin (G)

Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Zappa; Felici (57′ Idrissi), Folorunsho, Prati (57′ Adopo), Deiola (76′ Gaetano), Palestra; Esposito (71′ Luvumbo), Borrelli (71′ Pavoletti). All. Pisacane

Genoa (3-5-2): Leali; Vasquez, Ostigard, Marcandalli (78′ Carboni); Martin, Thorsby (68′ Gronbaek), Frendrup, Malinovskyi (88′ Masini), Norton-Cuffy; Colombo (88′ Ellertson), Vitinha (78′ Ekuban). All. De Rossi

Ammoniti: Luperto, Mina, Deiola, Prati (C); Gronbaek (G)

Espulsi: 90+3′ Norton-Cuffy (G)

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1