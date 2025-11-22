Udinese-Bologna 0-3, i rossoblù agganciano Inter e Roma in vetta alla classifica

Terza vittoria di fila in campionato per il Bologna, che batte 3-0 in Friuli l’Udinese nel match valido per la 12a giornata di Serie A e sale a quota 24 punti in classifica, agganciando momentaneamente in vetta Inter e Roma. Dopo un rigore sbagliato da Orsolini nel primo tempo, decisiva la doppietta di Pobega a segno al 9′ e al 15′ della ripresa, poi in pieno recupero chiude i conti Bernardeschi. Per i bianconeri invece è il secondo stop di fila, il terzo nelle ultime quattro uscite: la zona Europa si allontana sempre più.

Il Bologna vince a Udine e vola in questa Serie A 😎#UdineseBologna pic.twitter.com/2E4iGdMLCT — Lega Serie A (@SerieA) November 22, 2025

Udinese-Bologna 0-3, il tabellino

Udinese-Bologna 0-3 (0-0 p.t.) – 54′ 60′ Pobega, 90+4′ Bernardeschi

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Solet, Kabasele, Bertola; Kamara (71′ Zemura), Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp (71′ Piotrowski), Ehizibue (63′ Zanoli); Zaniolo (64′ Bayo); Davis (63′ Buksa). All. Runjaic

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Miranda, Heggem, Casale, De Silvestri (63′ Zortea); Pobega, Moro; Dominguez (84′ Odgaard), Fabbian (78′ Bernardeschi), Orsolini (78′ Sulemana); Castro (85′ Dallinga). All. Italiano

Ammoniti: De Silvestri (B)

Note: Orsolini (B) sbaglia un rigore al 41′, parato da Okoye

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata