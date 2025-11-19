Accesso Archivi

mercoledì 19 novembre 2025

Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: decisi 42 dei 48 posti

La Coppa del Mondo, il trofeo dei Mondiali di calcio (foto Ap/Til Bluergy
Pierluigi Mandoi
Quattro delle ultime sei arriveranno dai playoff Uefa, le altre dagli spareggi intercontinentali di marzo

Mentre la nazionale italiana di calcio dovrà passare dai play-off se vorrà evitare di guardare da casa i terzi Mondiali di fila, sono già 42 su 48 le selezioni che hanno strappato il loro biglietto per la Coppa del Mondo 2026 in Usa, Canada e Messico. Ecco tutte le squadre già qualificate e chi è ancora in ballo per la qualificazione.

Concacaf (Nord-Centro America)

  • Canada (Paese ospitante)
  • Messico (Paese ospitante)
  • Usa (Paese ospitante)
  • Panama
  • Haiti
  • Curacao

Afc (Asia)

  • Giappone
  • Iran
  • Uzbekistan
  • Corea del Sud
  • Giordania
  • Australia
  • Qatar
  • Arabia Saudita

Ofc (Oceania)

  • Nuova Zelanda

Conmebol (Sudamerica)

  • Argentina
  • Brasile
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

Caf (Africa)

  • Marocco
  • Tunisia
  • Egitto
  • Algeria
  • Ghana
  • Capo Verde
  • Sudafrica
  • Costa d’Avorio
  • Senegal

Uefa (Europa)

  • Inghilterra
  • Francia
  • Croazia
  • Portogallo
  • Norvegia
  • Germania
  • Paesi Bassi
  • Svizzera
  • Scozia
  • Spagna
  • Austria
  • Belgio

I posti che mancano

Uefa (4 posti su 16)

La maggior parte dei posti che mancano al Mondiale 2026 viene dalla Uefa. Dopo le prime 12 qualificate europee, che arrivano dalle vittorie nella fase a gironi, le ultime quattro saranno decise dai playoff di marzo, a cui parteciperanno:

  • Slovacchia
  • Irlanda del Nord
  • Kosovo
  • Svezia
  • Danimarca
  • Ucraina
  • Turchia
  • Irlanda
  • Polonia
  • Bosnia Erzegovina
  • Romania
  • Italia
  • Macedonia del Nord
  • Galles
  • Albania
  • Repubblica Ceca

Gli ultimi due posti: i play-off intercontinentali

Gli ultimi due posti saranno decisi dai playoff intercontinentali che si svolgeranno a marzo con squadre provenienti da 5 confederazioni (tutte tranne l’Uefa) e si disputeranno in Messico. Ecco chi vi parteciperà.

  • Iraq (Afc)
  • Repubblica Democratica del Congo (Afc)
  • Giamaica (Concacaf)
  • Suriname (Concacaf)
  • Bolivia (Conmebol)
  • Nuova Caledonia (Ofc)

