Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: decisi 42 dei 48 posti

Mentre la nazionale italiana di calcio dovrà passare dai play-off se vorrà evitare di guardare da casa i terzi Mondiali di fila, sono già 42 su 48 le selezioni che hanno strappato il loro biglietto per la Coppa del Mondo 2026 in Usa, Canada e Messico. Ecco tutte le squadre già qualificate e chi è ancora in ballo per la qualificazione.

Concacaf (Nord-Centro America)

Canada (Paese ospitante)

Messico (Paese ospitante)

Usa (Paese ospitante)

Panama

Haiti

Curacao

Afc (Asia)

Giappone

Iran

Uzbekistan

Corea del Sud

Giordania

Australia

Qatar

Arabia Saudita

Ofc (Oceania)

Nuova Zelanda

Conmebol (Sudamerica)

Argentina

Brasile

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Caf (Africa)

Marocco

Tunisia

Egitto

Algeria

Ghana

Capo Verde

Sudafrica

Costa d’Avorio

Senegal

Uefa (Europa)

Inghilterra

Francia

Croazia

Portogallo

Norvegia

Germania

Paesi Bassi

Svizzera

Scozia

Spagna

Austria

Belgio

I posti che mancano

Uefa (4 posti su 16)

La maggior parte dei posti che mancano al Mondiale 2026 viene dalla Uefa. Dopo le prime 12 qualificate europee, che arrivano dalle vittorie nella fase a gironi, le ultime quattro saranno decise dai playoff di marzo, a cui parteciperanno:

Slovacchia

Irlanda del Nord

Kosovo

Svezia

Danimarca

Ucraina

Turchia

Irlanda

Polonia

Bosnia Erzegovina

Romania

Italia

Macedonia del Nord

Galles

Albania

Repubblica Ceca

Gli ultimi due posti: i play-off intercontinentali

Gli ultimi due posti saranno decisi dai playoff intercontinentali che si svolgeranno a marzo con squadre provenienti da 5 confederazioni (tutte tranne l’Uefa) e si disputeranno in Messico. Ecco chi vi parteciperà.