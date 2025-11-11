Juventus, Comolli nominato amministratore delegato

Damien Comolli, da direttore generale, diventa amministratore delegato della Juventus. “Il Consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri. Il Consiglio di amministrazione ha nominato Damien Comolli quale amministratore delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di direttore generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”, comunica la società in una nota.

Damien Comolli nominato Amministratore Delegato di Juventus — JuventusFC (@juventusfc) November 11, 2025

Comolli e la sua avventura alla Juventus

Il 52enne di Béziers è arrivato in bianconero la scorsa estate dopo aver trascorso cinque anni al Tolosa, in Ligue1. Gli era stato affidato il ruolo di direttore generale a seguito dell’addio di Cristiano Giuntoli e del suo staff. Gli acquisti fatti nella precedente finestra di mercato non stanno dando i frutti sperati. Sotto i riflettori ci sono soprattutto calciatori come Edon Zhegrova, Lois Openda, Jonathan David, Joao Mario, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu.

Al momento la squadra non sta dando i risultati attesi sia in Serie A che in Champions League. In campionato è al 6° posto in classifica con 19 punti mentre in Europa è al 26° posto con soli tre punti (tre pareggi, una sconfitta e zero vittorie). Da poco sulla panchina della Juve è arrivato Luciano Spalletti, subentrato a Igor Tudor. Il tecnico toscano è stato definito da Comolli come il “candidato perfetto”.