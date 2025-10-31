Spalletti alla Juve: “Sensazioni bellissime, voglia di riportarla in alto”

Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti è stato presentato in conferenza stampa. Accanto all’allenatore toscano il direttore generale del club bianconero Damien Comolli. “Era il candidato perfetto, è un grande esperto di calcio e ha avuto tanto successo in tanti club anche piccoli e medi”, ha affermato il dirigente.

Il tecnico: “Sensazioni bellissime”

“Provo sensazioni bellissime perché sappiamo tutti qual è la storia di questo club, qual è l’organizzazione di questo club, sappiamo che c’è una aspettativa alta”, ha detto Spalletti. “Prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli – ha aggiunto tornando sulla delusione per l’esperienza in nazionale – Anche se io ho assoluto rispetto di questa classifica, del lavoro che ha fatto Tudor, che saluto caramente. Ho avuto la possibilità di conoscerlo e ho avuto la certezza nel conoscerlo che sia una persona splendida e un professionista di quelli veri. Sono sicuro di trovare una squadra in buona condizione mentale, naturalmente dobbiamo lavorare in maniera forte per avere la possibilità di arrivare a quelle ambizioni”.

“Spero di poter rientrare nel giro scudetto”

“Spero di poter rientrare nel giro scudetto, perché no? Anzi, era quello che si commentava ieri con i calciatori nello spogliatoio. Le intenzioni devono essere quelle massime, in questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto. Sono state giocate nove partite, ne mancano ventinove, sono tante. E io ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione”, ha detto ancora Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ufficiale.

“Nessuna difficoltà ad accettare contratto di otto mesi“

“Non c’è nessuna difficoltà di accettare un contratto di questo genere, anzi visto quello che è successo precedentemente io se fossi stato nella Juve avrei fatto così”. Lo ha detto il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ufficiale a proposito del suo contratto in scadenza a giugno, con opzione di rinnovo. “Io fortunatamente non sono uno di quelli che ha bisogno di essere assicurato sul proprio futuro, ritengo abbastanza corretto che si valuti di volta in volta – ha aggiunto – E’ una situazione molto semplice, onesta e chiara”.

“Napoli rimarrà nel cuore, per me non cambia nulla“

“Per me non cambierà niente, io avrò sempre tantissimi amici a Napoli, da alcuni ho ricevuto anche dei messaggio perché poi tornerò a Napoli, è una città che mi rimarrà sempre nel cuore al di là di quelle che saranno le scelte professionali”. Lo ha detto il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ufficiale. “In tutte le città dove ho allenato ho lasciato qualcosa, ho bellissimi ricordi – ha aggiunto – A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio fatto e per quello che abbiamo portato a casa, uno scudetto bellissimo e importante, e ho instaurato un rapporto particolare con quel campionato e con quella gente. Da parte mia rimarrà tutto intatto”.