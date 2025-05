L'addio alla Viola dopo una sola stagione in panchina

Terremoto alla Fiorentina: l’allenatore Raffaele Palladino sarebbe vicino alle dimissioni. Secondo alcune indiscrezioni il tecnico campano le avrebbe già date, con la dirigenza al lavoro per convincerlo a rimanere alla guida della squadra. Solo ieri i dirigenti della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di fine stagione, avevano spiegato che per preparare le strategie di mercato martedì prossimo si sarebbero seduti a un tavolo con il tecnico Raffaele Palladino, che il presidente Rocco Commisso ha detto di considerare come un figlio.

Fiorentina, Palladino verso l’addio

Oggi, però, hanno iniziato a circolare voci di un possibile addio dell’allenatore campano, al quale solo pochi giorni fa era stato allungato il contratto. Dalla società viola per adesso non arrivano conferme né smentite. Oggi la Fiorentina aveva annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno del 2027 per il direttore tecnico Roberto Goretti spiegando, in una nota, che gli “saranno riconosciute “anche maggiori responsabilità di coordinamento sull’Area Scouting”.

Le parole di Commisso sul rinnovo di Palladino: “Molte illazioni”

“Ci sono state molte illazioni sul rinnovo di Palladino. Pradè e Ferrari sono venuti da me e mi hanno detto di estendergli il contratto il giorno prima del Betis. Io ho semplicemente accettato, così abbiamo esercitato l’opzione di rinnovo” aveva detto ieri il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il direttore sportivo Pradè aveva poi aggiunto: “Palladino aveva l’opzione di un altro anno di contratto attivabile entro il 30 maggio. Nel momento in cui abbiamo perso una partita, ma eravamo contenti del suo lavoro, ci siamo detti che era il momento giusto e abbiamo chiamato Commisso”.

Le parole di Commisso su Palladino: “Per me come un figlio”

Il presidente della Fiorentina Commisso aveva speso parole “amorevoli” per Palladino: “Con Palladino ho un buonissimo rapporto, per me è come un figlio. Questa stagione per lui è stata difficile, a causa della perdita di sua madre. Sono convinto che la prossima stagione sarà per lui più facile” aveva sottolineato.

Palladino, una sola stagione alla guida della Fiorentina

Raffaele Palladino era arrivato a Firenze, per guidare la Fiorentina, nel giugno 2024. L’allenatore campano, che aveva firmato un biennale, arrivava dall’esperienza alla guida del Monza, con cui si era piazzato al dodicesimo posto. Nell’anno a Firenze Pallaino ha chiuso al sesto posto in classifica con la qualificazione alla Conference League. Nella competizione Palladino aveva, quest’anno, raggiunto le semifinali, perse contro il Betis.

