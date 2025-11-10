Nazionale, Gattuso: “Con Moldova non sarà scampagnata. Chiesa fuori? Scelta sua”

Le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Gennaro Gattuso, al centro tecnico federale di Coverciano (Firenze) in conferenza stampa prima delle ultime due partite del girone di qualificazione al prossimo Mondiale contro Moldova e Norvegia, rispettivamente a Chisinau giovedì 13 e a Milano domenica 16 novembre.

“Massimo impegno, non sarà una scampagnata”

“In queste due partite non sarà una scampagnata, servirà massimo impegno e dobbiamo proseguire quello che abbiamo iniziato a settembre. Voglio vedere massimo impegno, nella prima partita farò giocare chi ha giocato di meno“, ha detto il commissario tecnico in conferenza stampa.

“Più importante la partita con la Moldova che con la Norvegia”

“Più importante la prima partita contro la Moldova che la seconda contro la Norvegia perché quella si prepara da sola. La sfortuna è stata trovare una Norvegia che gioca un calcio incredibile“, ha affermato ancora il tecnico calabrese. Aggiungendo, in vista del match di Chisinau: “Da chi ha giocato meno mi aspetto che dia il massimo“.

“Chiesa fuori? Devo rispettare le sue scelte”

Sull’assenza di Federico Chiesa tra i convocati per queste due partite, Gattuso ha detto che è stata una scelta del giocatore. “Parlo spesso con lui e devo rispettare le sue scelte, devo rispettare quello che mi dice il giocatore”, ha affermato il Ct.

“Non rischio Tonali, ci serve per i playoff”

Invece, su Sandro Tonali: “Non ci possiamo permettere di perdere un giocatore come Tonali perché potrebbe saltare la semifinale del playoff. Difficilmente lo utilizzerò in queste due partite. Registi ne abbiamo, Ricci, Locatelli”.

“Alternerò moduli perché è necessario”

Il commissario tecnico ha anche anticipato: “Alternerò moduli in queste due partite, non lo faccio per scaramanzia ma perché è necessario“.

“Anticipare giornata di A prima dei play-off? Non si può fare”

Ma Gattuso ha guardato anche avanti verso marzo e i possibili play-off per la qualificazione mondiale, che sono il destino più probabile per l’Italia se non ci sarà una rimonta miracolosa ai danni della Norvegia per il primo posto nel girone. A chi gli ha chiesto se in primavera sia possibile anticipare la giornata di Serie A prima dei playoff per dare più riposo ai giocatori, il ct ha risposto: “Non si può fare“. E ha spiegato: “Questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma, non c’è lo spazio. Si potrà trovare uno spazio a febbraio per stare 1-2 giorni qui a Coverciano, sperando di riuscirci. I calendari sono pieni. Sarà a noi essere bravi, andare a trovare i ragazzi, andare a cena con loro. Riuscire a gestirla così. Ci stiamo lavorando, anche la Lega Serie A vuole darci una mano ma è molto difficile. Ora siamo all’11esima giornata, quando ci ritroveremo sarà la 30esima. È tantissimo tempo, lo sappiamo, ma la situazione è questa”.

“Mi piace il coraggio di Italiano e Gasperini”

Gattuso ha poi commentato gli ultimi risultati del campionato di Serie A, e in particolare gli exploit in positivo di Roma e Bologna. “Mi piace il coraggio di Italiano, di Gasperini. Sono allenatori che non hanno paura, portano 4 o 5 uomini in zona offensiva. Tanta roba, complimenti a loro”, ha detto il tecnico sui mister delle due squadre.