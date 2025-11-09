Inter-Lazio 2-0, nerazzurri raggiungono la Roma in testa alla classifica

Decidono le reti di Lautaro e Bonny

L’Inter supera 2-0 la Lazio a San Siro nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e aggancia la Roma in vetta alla classifica con 24 punti, a +2 sulla coppia Milan-Napoli. Lautaro Martinez sblocca il risultato dopo appena tre minuti con un tiro di collo esterno su assist di Bastoni, nella ripresa al 17′ Bonny finalizza un’ottima azione corale su invito di Dimarco. La squadra di Sarri si ferma dopo sei risultati utili consecutivi e resta ferma a quota 15.

L’Inter vince e agguanta il primo posto in classifica! ✅⚫️🔵#InterLazio pic.twitter.com/TOHLqXXdyj — Lega Serie A (@SerieA) November 9, 2025

Inter-Lazio 2-0, il tabellino

Inter-Lazio 2-0 (1-0 p.t.) – 3′ Lautaro, 62′ Bastoni

Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Akanji; Dimarco, Sucic (56′ Zielinski), Calhanoglu (81′ Frattesi), Barella, Dumfries (56′ Carlos Augusto); Lautaro (71′ Thuram), Bonny (81′ Esposito). All. Chivu

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli (75′ Provstgaard), Gila, Lazzari (68′ Pellegrini); Basic, Cataldi (65′ Vecino), Guendouzi; Zaccagni, Dia (65′ Pedro), Isaksen (65′ Noslin). All. Sarri

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Akanji, Sucic, Dumfries (I); Zaccagni (L)