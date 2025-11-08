Serie A, oggi Juventus-Torino: orario, probabili formazione e dove vederla

Juventus e Torino si affrontano nello storico derby della Mole. I bianconeri, reduci dalla vittoria a Cremona, vedranno il debutto casalingo di Luciano Spalletti in panchina. Dall’altra parte, il Torino in ottima forma non perde da cinque gare consecutive e si presenta agguerrito più che mai. Il calcio d’inizio è in programma oggi pomeriggio, sabato 8 novembre, alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà arbitrata da Zufferli, della sezione di Udine, che sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri . Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Doveri , mentre al Var ci saranno La Penna e Di Paolo (Avar).

Baroni in Tribuna:

“È un grande dispiacere, soffrirò insieme ai ragazzi solo un poco più distante e in panchina ci sarà il mio vice Colucci, che ha bisogno di pochi input perché viviamo tutti i giorni insieme la squadra”. Così Marco Baroni, tecnico del Torino, alla vigilia del derby contro la Juventus, che sarà costretto a guardare dalle tribune perchè squalificato. Quanto alle scelte di formazione “Israel sta recuperando ma ci sarà Paleari, le sue prestazioni ci permettono di non forzare il rientro di Franco e poi devo scegliere tra Tameze e Ismajli in difesa, sono entrambi affidabili. Regia? Ilic e Asllani hanno grandi qualità, sto cercando di gestirli al meglio”. “I numeri mostrano differenze. Dobbiamo portare il sentimento e incarnare la storia bellissima del Toro: vogliamo una partita di voglia e coraggio per cercare l’impresa. Sappiamo di affrontare una squadra forte, Spalletti ha toccato i tasti giusti ma noi siamo in crescita: la voglia è tanta e la squadra è accesa, scenderemo in campo con la luce negli occhi”, ha aggiunto Baroni.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All: Spalletti

Torino (4-2-3-1): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All: Baroni

Dove vederla

La gara tra Juventus e Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN attraverso l’app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.