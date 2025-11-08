Parma-Milan 2-2, i rossoneri si fanno rimontare: Bernabé e Del Prato fanno esplodere il Tardini

Termina in parità 2-2 il match fra Parma e Milan valido per l’11a giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, in vantaggio di due reti, si fanno rimontare dagli emiliani.
La formazione di Allegri apre le marcature al 12′ con Saelemaekers e raddoppia al 25′ grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Leao. I padroni di casa accorciano le distanze al 45′ con una splendida conclusione di Bernabé e pareggiano nella ripresa al 62′ con Del Prato. Per effetto di questo risultato il Milan sale a quota 22 punti e aggancia momentaneamente il Napoli, impegnato domani a Bologna, in vetta alla classifica. Il Parma invece si porta a 8 punti.
La classifica di Serie A
- Milan 22
- Napoli 22
- Inter 21
- Roma 21
- Juventus 19
- Bologna 18
- Como 18
- Lazio 15
- Udinese 15
- Cremonese 14
- Torino 14
- Atalanta 13
- Sassuolo 13
- Cagliari 10
- Lecce 10
- Pisa 9
- Parma 8
- Genoa 6
- Verona 6
- Fiorentina 4