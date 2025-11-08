Accesso Archivi

sabato 8 novembre 2025

Parma-Milan 2-2, i rossoneri si fanno rimontare: Bernabé e Del Prato fanno esplodere il Tardini

Parma-Milan, partita valida per l’11 giornata di Serie A, Parma, 8 novembre 2025 (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
A nulla sono serviti i gol di Saelemaekers e Leao nel primo tempo

Termina in parità 2-2 il match fra Parma e Milan valido per l’11a giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, in vantaggio di due reti, si fanno rimontare dagli emiliani.

La formazione di Allegri apre le marcature al 12′ con Saelemaekers e raddoppia al 25′ grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Leao. I padroni di casa accorciano le distanze al 45′ con una splendida conclusione di Bernabé e pareggiano nella ripresa al 62′ con Del Prato. Per effetto di questo risultato il Milan sale a quota 22 punti e aggancia momentaneamente il Napoli, impegnato domani a Bologna, in vetta alla classifica. Il Parma invece si porta a 8 punti. 

La classifica di Serie A

  1. Milan 22
  2. Napoli 22
  3. Inter 21
  4. Roma 21
  5. Juventus 19
  6. Bologna 18
  7. Como 18
  8. Lazio 15
  9. Udinese 15
  10. Cremonese 14
  11. Torino 14
  12. Atalanta 13
  13. Sassuolo 13
  14. Cagliari 10
  15. Lecce 10
  16. Pisa 9
  17. Parma 8
  18. Genoa 6
  19. Verona 6
  20. Fiorentina 4

