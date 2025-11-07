Stadio San Siro, Sala: "Fatto tutto bene ma tempistiche inchiesta fanno pensare"

Su San Siro “abbiamo fatto tutto per bene e abbiamo rispettato le regole“, “mi sembra proprio un approccio molto teorico quello espresso da chi si oppone”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’evento ‘Lombardia al centro della sfida olimpica’. Sulle tempistiche con cui la procura ha comunicato l’inchiesta per turbativa d’asta nel giorno del rogito, Sala ha sottolineato: “Il giorno stesso fa pensare”. La firma del rogito della vendita dell’area del Meazza a Inter e Milan, per una cifra di circa 197 milioni, ha fatto seguito alla delibera approvata dal Consiglio comunale di Milano lo scorso 29 settembre.