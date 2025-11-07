Stadio San Siro, Marotta: "Non preoccupato, tutto fatto rispettando leggi"

“Preoccupato per l’inchiesta su San Siro? No, assolutamente. Credo che vada celebrato questo momento storico”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Beppe Marotta a margine di un appuntamento a Regione Lombardia. Nel giorno in cui il club nerazzurro e il Milan hanno completato l’acquisto dell’impianto, la procura ha iniziato a indagare per turbativa d’asta. “Non entro nel merito, ma posso solo confermare e dire che tutto è stato fatto nel rispetto delle leggi, nella massima trasparenza, per cui siamo molto tranquilli di quella che può essere l’attività investigativa”.