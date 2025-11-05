Genoa, De Rossi nuovo allenatore: si attende l’ufficialità

Sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore del Genoa. Secondo quanto riferisce Sky Sport l’ex capitano e tecnico della Roma è atteso in città nelle prossime ore per firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù. Risolti gli ultimi dettagli, il 42enne dovrebbe essere in panchina già domenica nello scontro salvezza contro la Fiorentina, valido per la 11a giornata di campionato.

Ancora non sono noti i dettagli della trattativa che prosegue da alcuni giorni, ma sul tavolo ci sarebbe un accordo fino a fine stagione con clausola di rinnovo automatico in caso di raggiunta salvezza. L’allenatore romano potrebbe essere impegnato già da domani pomeriggio per guidare il primo allenamento in rossoblu al “Signorini di Pegli” verso la sfida di domenica contro la Viola. Gara che comunque dovrebbe seguire dalla tribuna e non dalla panchina per scontare un turno di squalifica risalente ad un match dello scorso anno, proprio al Ferraris contro il Genoa.

De Rossi torna in panchina

De Rossi arriva al Genoa dopo aver allenato la Spal in Serie B e la Roma in Serie A. L’esperienza nel club di Ferrara è durata poco: dall’11 ottobre 2022 al 14 febbraio 2023. Dopo un periodo di stop è arrivato nella Capitale guidando la Roma dal 16 gennaio al 18 settembre 2024. In quella stagione il club chiuse al 6° posto della classifica con 63 punti, qualificandosi all’Europa League.

La situazione in casa Genoa

I liguri hanno bisogno di una scossa. Al momento, dopo 10 giornate di campionato, sono terzultimi con sei punti e una sola vittoria. Questa è arrivata lunedì 3 novembre in casa del Sassuolo, per 2-1 grazie alle reti di Malinovs’kyj e Østigård. L’ex centrocampista della Roma, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, prende il posto di Patrick Vieira che ha allenato i rossoblù per un anno esatto dal novembre 2024 al novembre 2025. Mentre la dirigenza si è mossa per trovare un sostituto, a prendere il posto del tecnico francese, ad interim, è stato mister Roberto Murgita coadiuvato da Domenico Criscito.

Due vittorie in 10 partite

I genovesi sono ultimi in classifica con soli sei punti dopo 10 partite di campionato. Dall’inizio della nuova stagione di Serie A la squadra ligure ha vinto solo un incontro – ad eccezione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli.