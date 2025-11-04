Napoli-Eintracht Francoforte oggi in Champions League: pronostico, probabili formazioni, dove vederla

Il Napoli scende in campo questa sera contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri sono a caccia di riscatto in Champions League dopo aver conquistato solo tre punti in tre partite disputate fin qui (una sola vittoria e due sconfitte). La squadra di Antonio Conte al momento è al 23° posto della classifica, proprio dietro ai tedeschi per differenza reti. L’appuntamento oggi è alle ore 18.45 allo stadio Maradona.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore Conte.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. Allenatore Toppmöller.

Il calendario del Napoli in Champions League

Manchester City -Napoli 2-0, prima giornata 18 settembre 2025

Napoli- Sporting Lisbona 2-1, seconda giornata 1 ottobre 2025

Psv -Napoli 6-2, terza giornata 21 ottobre 2025

Napoli- Eintracht , quarta giornata 4 novembre 2025

Napoli- Qarabag , quinta giornata 25 novembre 2025

Benfica -Napoli, sesta giornata 10 dicembre 2025

Copenhagen -Napoli, settima giornata 20 gennaio 2026

-Napoli, settima giornata 20 gennaio 2026 Napoli-Chelsea, ottava giornata 28 gennaio 2026

Dove vedere la partita in tv

Napoli-Eintracht Francoforte, match valido per la quarta giornata di Champions League, in programma questa sera alle ore 18.45, si potrà seguire in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky e su Now Tv.

I precedenti

Le due squadre si sono affrontate quattro volte nelle competizioni europee, tutte le volte agli ottavi di finale. Il bilancio è in perfetta parità. I tedeschi hanno avuto la meglio in entrambe le partite di Coppa Uefa 1994/1995 mentre gli azzurri hanno eliminato i rossoneri dalla Champions League 2022/2023.

L’Eintracht in Bundesliga

Al momento l’Eintracht è all’ottavo posto della Bundesliga con 14 punti. Nelle ultime cinque partite di campionato ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultima giornata ha pareggiato 1-1 in trasferta contro l’Heidenheim, ultima in classifica. Nella scorsa stagione il club di Francoforte – allenato da Dino Toppmöller dal 2023 – ha chiuso al terzo posto con 60 punti, dietro a Leverkusen e Bayern Monaco, assicurandosi l’accesso diretto alla Coppa dei Campioni di quest’anno.