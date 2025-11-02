L’Inter espugna il Bentegodi: Verona battuto 2-1

Un’autorete di Martin Frese al 94′ regala una vittoria in extremis all’Inter al ‘Bentegodi’ contro l’Hellas Verona. Il match sembra mettersi subito in discesa per i nerazzurri che passano in vantaggio al 16′ con Zielinski (oggi schierato titolare da Chivu che ha operato un ampio turnover) ma vengono raggiunti al 40′ da Giovane.
Nella seconda frazione nerazzurri poco brillanti. In pieno recupero la svolta: su cross di Dimarco Frese prova ad allontanare di testa ma finisce col mandarla nella propria porta. Con la vittoria di oggi l’Inter aggancia provvisoriamente la Roma a 21 punti, allunga sul Milan (ma giallorossi e rossoneri giocheranno nel posticipo di stasera) e avvicina il Napoli. L’Hellas resta a cinque punti.